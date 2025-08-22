Economía
Calvià busca lo mejor del comercio local en la tercera edición de los Premios Excelentes
Los aspirantes pueden presentar sus candidaturas hasta el 22 de septiembre de 2025
Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Calvià pone en marcha los Premios Calvià Excelentes destinados a reconocer y premiar a las empresas y comercios locales por su innovación, trayectoria y contribución al desarrollo económico del municipio.
Según informó el Consistorio, la inscripción de las candidaturas es gratuita, está abierta a todos los comercios de Calvià y permanecerá abierta hasta el 22 de septiembre de 2025.
Se convocan cinco categorías: Empresa Innovadora; Empresa Familiar; Comercio De Proximidad; Empresa 365 (Abierto Todo El año); y Empresa Turística. "Cada una de estas categorías busca destacar características específicas como son la innovación, la tradición familiar, la cercanía con los clientes, la actividad durante todo el año, y la relevancia dentro del sector turístico", comunicaron desde el Consistorio.
Galardonados en 2024
Los galardonados de la edición 2024 fueron: Droguería y Ferretería Calvià como negocio 365; Muebles Palmanova en la categoría de empresa familiar; The Gampling como empresa innovadora; Hotel Bendinat en la categoría de Turismo y Uko Backery como comercio de proximidad. Se otorgó además un reconocimiento especial a Pirates Adventures por su larga trayectoria, de más de 40 años, ligada al turismo de Calvià.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la web oficial del Ayuntamiento de Calvià, los registros municipales o en sede electrónica.
