Denuncia
Vecinos de Cas Català denuncian la falta de contenedores de basura desde diciembre
Según señalan, esta situación provoca malos olores, presencia de cucarachas y una “mala imagen” para la zona
Vecinos de Cas Català, en Calvià, aseguran que llevan desde diciembre sin contenedores de basura en las calles, lo que ha provocado la acumulación diaria de residuos en la vía pública. Según señalan, la situación genera malos olores, presencia de cucarachas y una “mala imagen” para la zona.
Residentes afirman a este diario haber trasladado sus quejas al Ayuntamiento de Calvià, pero critican que hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida para dar solución al problema.
Ante esta situación, los afectados han pedido que se difunda públicamente su denuncia con el objetivo de que el Consistorio atienda sus reclamaciones y restablezca el servicio de recogida de residuos en el barrio.
