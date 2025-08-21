Montuïri endulza sus fiestas de Sant Bartomeu con el Concurs de Gelat Bomba

Montuïri celebra sus fiestas de Sant Bartomeu y uno de los actos que cada año suma más participación es el Concurs de Gelat Bomba que organiza la Associació de Dones Montuireres con la colaboración del Ayuntamiento de Montuïri. En esta cuarta edición, once grupos han preparado gelat bomba para todos los gustos. El jurado cada año lo tiene más difícil para decantarse por un ganador. El chef Miquel Calent, el pregonero Guillem Mas y la ex presidenta de la Associació de Dones, Aina Gomila, han tenido la difícil tarea de decantarse por el equipo ganador. El grupo Bojos del Gelat con su propuesta de Dolcet Tropical han sido los ganadores de esta cuarta edición mientras que Aromes en Família y su Gelat Silvestre han quedado en segundo lugar. El podio lo completa el grup Estrúmbols con su helado Melodramàtic. Cabe remarcar que Estrúmbols es uno de los fieles equipos del concurso y que suma tres años conquistando podio. El jurado no ha dudado en reconocer que su misión de elegir ganador “es muy difícil porque cada año hay más calidad y más variedad de gustos”.

Elaboración

Uno de los participantes en el concurso, el equipo Gelats Mecànics, ha sido el encargado de desgranar cómo se lleva a cabo de elaboración del gelat bomba. “La preparación es mejor si la haces el día antes o por la mañana para que esté bien fría. Se puede combinar cualquier sabor y hay que mezclarlo con leche o nata”, detallan sus integrantes. Y si uno les pregunta el motivo de por qué el gelat bomba es tan especial, no dudan su respuesta: “Es más fresco que los otros, a veces hasta duele sobre las cejas de lo frío que está. Además, su textura es única”.

Y con esta textura y sabor único, es normal que año tras año el concurso vaya congregando a muchísima gente. De hecho, desde la organización han detallado que prepararon cucharas y vasos para que unas 300 personas pudieran degustar el gelat bomba y no ha sido suficiente.