Maria Company obtendrá el premio ‘Felipe González de Canales’ como joven emprendedora en el sector agrario: “Recibir este galardón supone un impulso para seguir trabajando”

Maria Company, propietaria de la empresa mallorquina Can Company, ha sido seleccionada para recibir el premio ‘Felipe González de Canales’ en la categoría de joven emprendedora en el sector agrario y rural. La entrega del galardón tendrá lugar el 25 de septiembre en Córdoba. Para la joven empresaria, este reconocimiento “supone, además de una alegría inmensa y un gran orgullo, un impulso para seguir trabajando, aprendiendo y mejorando”.

Por otra parte, Company asegura “haber crecido entre cultivos, animales y olor a tierra recién labrada, aprendiendo de abuelos, padres y tíos el valor del trabajo rural”. Esta trayectoria le ha permitido formar una nueva generación de una familia agricultora y ganadera, junto con su primo, impulsando un proyecto empresarial que “mire hacia el futuro, pero sin renunciar a sus raíces”.

Proyectos actuales

Can Company se ha convertido en un referente gracias a la apuesta por razas autóctonas como “la Ovella, la Vadella y el Porc Negre Mallorquí”. A partir de ahí, la familia ha desarrollado una línea de productos innovadores que incluye “nuevas variedades de sobrasada, la papada curada tipo guanciale o el ànima de sobrasada”. Del mismo modo, la joven emprendedora afirma que “estos productos ya pueden ser adquiridos en la página web y se puede buscar información sobre ellos en las redes sociales de la empresa”.

La entidad también ha diversificado su actividad con “una cerveza 100% mallorquina elaborada a partir de cultivos propios de blat xeixa y cebada, así como con eventos en las fincas de nuestras explotaciones que buscan ofrecer una experiencia única a los visitantes”. Asimismo, la reciente puesta en marcha de foodtrucks les ha permitido ofrecer al consumidor “hamburguesas de ternera mallorquina, productos de porc negre y su cerveza artesana”. Company añade que “queremos estar cada vez más cerca de las personas, contando nuestra historia y ofreciendo productos de alta calidad”.

Por otro lado, la empresaria ha valorado el Porc Negre Mallorquí Selecte como uno de los productos de Can Company, siendo para ella una representación de “identidad, cultura y territorio, ya que su carne, criada en libertad y con alimentación natural, garantiza un producto auténtico y saludable”.

Retos y futuro

Company manifiesta que el sector agrario presenta muchas dificultades, tales como “la burocracia, la falta de rentabilidad y la poca visibilidad del trabajo de campo”. Sin embargo, insiste en que “apoyarme en mi familia ha sido un impulso para seguir adelante”. Del mismo modo, advierte a los jóvenes emprendedores de este sector que “aunque requiere de mucho sacrificio, lo que hacemos tiene un valor enorme para la sociedad, aunque no sea muy reconocido”.

Por último, la emprendedora desea que Can Company siga siendo “fiel a sus raíces” en el futuro, llegando a ser “más consolidada como un referente de calidad y autenticidad y abrir nuevos mercados para acercarse más al público”. También ha querido agradecer a sus familiares “por el esfuerzo y la pasión por el sector, convirtiendo la empresa en lo que es ahora”