Un dron refuerza el control marítimo en Baleares y permite detectar en tiempo real las irregularidades en el litoral

El Govern ha intensificado el control, la protección y la seguridad marítima en Baleares. Para ello cuenta con un aliado perfecto. Y es que este verano se ha incorporado un dron en el dispositivo de vigilancia marítima de las islas, una herramienta que opera diez horas diarias durante todo el mes de agosto y que ha permitido mejorar la detección de infracciones en tiempo real, agilizar las actuaciones y reforzar el control en las zonas de mayor concentración de embarcaciones. El nuevo sistema, que forma parte de un servicio de vigilancia con una dotación sin precedentes de recursos humanos y técnicos, ha contribuido a intensificar las inspecciones y se refleja en el balance de la campaña: desde junio se han levantado 82 actas por irregularidades en Mallorca (45), Menorca (8), Ibiza (19) y Formentera (10).

Nueva herramienta para las inspecciones marítimas / Biel Capó

Las infracciones más frecuentes detectadas por los inspectores son tener la declaración responsable de chárter caducada, no haber presentado la declaración responsable, no incluir el número del Registro balear de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo en el contrato, y realizar venta de billetes con una embarcación con declaración responsable para hacer chárter.

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha explicado que han intensificado de manera notable la inspección y el control y eso se refleja en el número de actas levantadas, que ya superan significativamente las cifras de años anteriores. “El objetivo es claro: disuadir las prácticas irregulares y garantizar que la actividad náutica se lleve a cabo dentro de la legalidad y con respeto por el medio marino. Es una muestra clara de que la vigilancia es más estricta y efectiva que nunca”, ha sentenciado.

Control

Mercant ha asistido este jueves a Cala Agulla a un control que forma parte del calendario de inspecciones que la conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua ha establecido para este verano y que recorre diariamente diferentes puntos del litoral balear con el objetivo de combatir las prácticas ilegales, ordenar la actividad náutica y reforzar la protección del medio marino. Mercant ha estado acompañado de la alcaldesa de Capdepera, Mireia Ferrer, y de la concejala de Sanidad, Juventud, Contratación, Turismo y Limpieza de edificios, Agripina Rocha.

El calendario de inspecciones prevé actuaciones en las cuatro islas, con la colaboración de diferentes administraciones y cuerpos operativos. Estas actuaciones incluyen la supervisión de los fondeos, el control de embarcaciones de chárter sin autorización y la recogida de datos para futuras intervenciones. Este esfuerzo se enmarca en la estrategia del Govern para ordenar la actividad náutica, reforzar la seguridad marítima y proteger las aguas baleares.