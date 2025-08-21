Banyalbufar devuelve al Consell una subvención de más de 300.000 euros que debía destinarse a la nueva biblioteca

El Ayuntamiento de Banyalbufar ha devuelto al Consell de Mallorca una subvención de más de 300.000 euros que estaba destinada a la construcción de la nueva biblioteca municipal y a garantizar su accesibilidad, según ha denunciado el grupo opositor Per Banyalbufar i es Port des Canonge, que califica de "desastre" la gestión del Consistorio.

En declaraciones a este diario, la alcaldesa Leonor Bosch (El Pi) aseguró que es un tema del cual han informado en los últimos plenos, y reiteró "las disculpas y el descontento" por parte del equipo de gobierno por haberlo tenido que hacer así.

Vista de Banyalbufar / CAIB

El argumento político que dio Per Banyalbufar i es Port des Canonge es que el equipo de gobierno “está malgastando los recursos municipales”, y señaló que se han devuelto 338.575,68 euros, más 33.000 en concepto de intereses de demora, lo que, según sus cálculos, representa un 20% del presupuesto municipal de 2025.

La alcaldesa, mientras, explicó que la subvención fue concedida en octubre de 2022 y que el proyecto incluía la nueva biblioteca y su accesibilidad universal mediante un ascensor. Este último debía instalarse en un espacio que finalmente no fue cedido por ser de titularidad privada, lo que obligó a buscar alternativas y a modificar varios puntos del proyecto. Según Bosch, tras resolver estas cuestiones, el proyecto fue licitado y adjudicado en noviembre de 2024.

Incumplimiento de plazos

Según explicó, la empresa adjudicataria disponía de seis meses para ejecutar las obras, pero no cumplió los plazos, lo que impedía justificar la subvención. "Ante esto, el equipo de gobierno tuvo que tomar la decisión de devolver el dinero para que el daño no fuese a peor. ¿Qué se supone que teníamos que hacer, dejar una obra a medio hacer y encontrarnos con un problema económico para el Ayuntamiento?", señaló la alcaldesa.

Bosch añadió que el servicio de biblioteca y de archivo histórico continúa en su emplazamiento actual y que la intención del equipo de gobierno es volver a presentar el proyecto "cuando se pueda para que sea una realidad".

Gestión del agua

Otra de las críticas que expresó Per Banyalbufar i es Port des Canonge fue que, según sus datos, la red municipal arrastra unas pérdidas que este año "han llegado al 57%", lo que es "una barbaridad". "Ante esta realidad, ¿de qué sirve tener que pagar 8 camiones diarios de agua para abastecer la red municipal, si más de la mitad se pierde por el camino? Y, si no controlan y gestionan bien lo que es de su responsabilidad, ¿con qué autoridad pueden exigir esfuerzos a la población?", se preguntó retóricamente este grupo municipal en la oposición.

La alcaldesa Bosch consideró, por su parte, que este porcentaje del 57% refleja la diferencia entre las toneladas de agua que salen del depósito municipal y las toneladas que el Ayuntamiento factura. El problema, subrayó, es que hasta el segundo trimestre del año hubo "muchos contadores" que no contaban "como toca", por lo que ese cómputo es "falso".

Agregó la mandataria municipal que, a día de hoy, ya se ha digitalizado el 85% de los contadores del pueblo, además de instalarse otros 12 sistemas de control. Los aparatos que quedan se digitalizarán antes de que acabe el año, según previó.

"Será en el tercer trimestre [del año] cuando se verá el porcentaje real de estas fugas gracias a la digitalización de los contadores", apuntó.