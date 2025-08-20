Fallece Joan Albertí, presidente de la Cruz Roja de Sóller y excalcalde de Fornalutx

Joan Albertí Sastre falleció este martes a los 79 años de edad. Figura clave en la política municipal durante más de una década, Albertí fue alcalde de Fornalutx por el Partido Popular entre 2003 y 2015 y presidió la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (Felib) entre 2011 y 2015.

Tras su retirada de la vida política, Albertí mantuvo intacta su vocación de servicio a través de la Cruz Roja. Desde finales de 2019 presidía la asamblea local de Sóller, etapa en la que impulsó la reforma integral de la sede de la entidad, actualmente en fase de ejecución.

Las muestras de condolencia no se han hecho esperar. La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, expresó su pesar recordando a Albertí como “un hombre que encarnó la política a pie de calle, la proximidad, la vocación de servicio y el compromiso con la sociedad”. Prohens lo definió como alguien “fiel a sus ideas y siempre afable”, subrayando que su figura deja “un vacío difícil de llenar”.

En la misma línea se pronunció el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, quien destacó “la proximidad que siempre le caracterizó” y envió un “abrazo muy fuerte” a la familia. El PP balear también lo recordó como un “referente del municipalismo”.

Su legado como alcalde

El Ayuntamiento de Fornalutx publicó un emotivo mensaje en el que subraya su legado como alcalde y su “deseo de ver crecer el pueblo”, además de su carácter cercano y afable. En un sentido escrito de despedida, Antoni Aguiló, su sucesor en la alcaldía, lo describió como “un ejemplo de esfuerzo, bondad y afecto” cuya memoria seguirá viva en quienes lo conocieron.

El dolor por su muerte ha sido compartido por todas las formaciones políticas de Sóller —PP, PSOE, Més y Seny—, que han expresado su pésame a la familia y han reconocido la huella que Albertí deja tanto en la política local como en el tejido social de la comarca.