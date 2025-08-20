Esporles concluye la campaña de limpieza del torrente con 'someres' y reclama al Govern que actúe fuera del núcleo urbano

El Ayuntamiento de Esporles ha concluido una nueva edición de la campaña de limpieza del torrente del municipio mediante el uso de 'someres' (asnos). La iniciativa, que se inició el pasado 31 de mayo, ha permitido el saneamiento de unos 3,2 kilómetros del cauce en el tramo urbano, según resaltó el Consistorio en un comunicado.

El proyecto, desarrollado en colaboración con la Asociación de Criadores de Pura Raza Asenca de las Illes Balears, ha contado con cinco 'someres': Mona, Pepa, Llum, Barrera y Curra. Estos animales han facilitado el acceso a zonas donde la maquinaria pesada no podía intervenir. La actuación ha tenido varios objetivos, como la prevención de inundaciones, la conservación del paisaje y el impulso de prácticas agrícolas tradicionales.

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, el responsable de la Asociación y del proyecto, Francesc Xavier Segura Rosselló, agradeció la cooperación del Ayuntamiento y destacó que la experiencia ha despertado interés en otros municipios. Asimismo, subrayó que la iniciativa ha tenido una acogida positiva de la población local.

Por su parte, la alcaldesa accidental, Maria Roig, agradeció el trabajo realizado y señaló que la limpieza con asnos se complementa con brigadas municipales y voluntariado. Roig reclamó al Govern que actúe en los tramos del torrente situados fuera del casco urbano, especialmente en el de la carretera de Esporles a s’Esgleieta, un tramo que calificó de “peligroso”.

Otras actuaciones en 2025

Además de la campaña con asnos, durante el curso 2024-2025 se han desarrollado en Esporles otras acciones complementarias, según informó el Ayuntamiento, que citó los ejemplos de dos intervenciones del Proyecto SOIB Jove Sant Pere II, centradas en el mantenimiento y limpieza de tramos de cauce; una jornada de voluntariado ambiental en abril de 2025, con gran participación ciudadana; y actuaciones puntuales de las brigadas municipales.

El Consistorio esporlerí mostró un tono reivindicativa al recordar que los tramos del torrente fuera del núcleo urbano son competencia del Govern. Por eso, la administración municipal instó al Ejecutivo autonómico a garantizar su mantenimiento urgente para preservar la seguridad ciudadana, viaria y ambiental.