Un equipo de arqueólogos encuentra un posible hogar en la excavación del talayot de s’Illot

El equipo de arqueólogos, que trabaja en el yacimiento talayótico de s’Illot de Sant Llorenç des Cardassar, ha concluido la campaña de excavación en el Santuario 2. Después de semanas de intenso trabajo el grupo ha finalizado esta intervención, enmarcada en la segunda fase del proyecto, con el hallazgo de nuevas estructuras y restos de una posible casa, así como cerámica, huesos y sedimentos.

Asimismo, el proyecto continuará con trabajos de laboratorio y análisis especializados para profundizar en el conocimiento del yacimiento, que consideran ya es “un referente arqueológico” en Mallorca.

La campaña se desarrolla bajo el proyecto de 'Cronología y funcionalidad de los santuarios mallorquines y de las estructuras SN1 y SN2 de s’Illot: un análisis multi-proxy’, coordinado por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB) y el Ayuntamiento de Sant Llorenç, con la financiación del Consell de Mallorca. Hoy el Ayuntamiento explica que la excavación ha finalizado y agradece en sus redes sociales a todos los implicados por la labor realizada para avanzar la investigación y preservar el patrimonio.

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

El segundo santuario

El Santuario 2 (SN2) parece ser el más destruido de los dos en el conjunto de s’Illot, pero seguramente es el que se conserva, a nivel espacial, más íntegro. La excavación se inició en 2016. Hasta ahora solo se han registrado los niveles de formación y reocupación posteriores al período postalayótico.

El material recuperado consta de numerosas piezas cerámicas que documentan la frecuentación del espacio durante, al menos, los períodos bizantino e islámico. También se documentó un importante conjunto faunístico formado por restos óseos de los animales que sirvieron de alimento en esas fases, destacando especialmente la presencia de gallos durante el período bizantino. Un dato que no se había podido confirmar desde los años 70 en s’Illot. Además, se recuperaron dos puntas de lanza/flecha que constituyen algunas de las piezas metálicas más importantes procedentes del yacimiento de s’Illot.

Este proyecto, financiado a través de la convocatoria plurianual (2024-2026) de ayudas a la investigación arqueológica del Consejo de Mallorca, representa una apuesta por la investigación avanzada y colaborativa en el ámbito del patrimonio balear. Las estructuras SN1 y SN2 de s’Illot constituyen un marco de estudio privilegiado para explorar las prácticas rituales y los usos sociales de estos santuarios, con la intención de generar conocimiento aplicable a otros yacimientos similares en la isla.