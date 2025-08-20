Así ha sido la diada de Emergencias que ha acogido Andratx en las escuelas de verano

Las escuelas de verano Ses Bassetes y Es Vinyet de Andratx han acogido los días 19 y 20 de agosto una Diada de Emergencias a cargo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Andratx con el objetivo de acercar la prevención y la seguridad a los niños del municipio mediante actividades educativas y participativas.

Clases prácticas sobre cómo actuar ante una emergencia

De este modo, durante las jornadas los menores han podido descubrir el trabajo que desarrollan los voluntarios de Protección Civil y adquirir hábitos de actuación ante posibles situaciones de emergencia. A través de talleres prácticos, han conocido de primera mano los recursos municipales de intervención, han explorado el material y equipos empleados en emergencias y han partidipado en una demostración de extinción de incendios utilizando mangueras, lanzas, mochilas contra incendios y batefuegos.

Vista general de Andratx. / DM

Además, se ha llevado a cabo una actividad orientada a la activación del teléfono 112, en la que se han dado pautas claras y adaptadas a su edad sobre cómo actuar en caso de emergencia en el hogar o en el entorno familiar. Los pequeños también han recibido formación sobre el uso de walkie-talkies, un recurso habitual de comunicación en las actuaciones de Protección Civil.

Hábitos de prevención y seguridad

El regidor de Protección Civil, Antoni Nicolau, ha asegurado que esta iniciativa “permite a los niños conocer de primera mano nuestra tarea y aprender hábitos de prevención y seguridad que les serán útiles en el día a día”. En palabras de Nicolau, jornadas como estas demuestras la apuesta del Consistorio andritxol por la seguridad ciudadana, la protección del medio ambiente y el patrimonio.

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo, quien ha defendido que con esta iniciativa "Protección Civil de Andratx refuerza su compromiso con la comunidad, transmitiendo valores de solidaridad, responsabilidad y servicio público", a tiempo que -ha añadido- fomenta que "las nuevas generaciones comprendan la importancia de la colaboración ciudadana ante cualquier emergencia”.