Sequía en el Pla de Mallorca: El Govern mantiene la situación de alerta y activará compensaciones económicas para los municipios más afectados

La Mancomunitat del Pla de Mallorca ha confirmado que, por el momento, la comarca continuará en situación de alerta y no pasará a la fase de emergencia por sequía, tras la reunión mantenida con la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. La presidenta de la entidad mancomunada, Joana Maria Pascual, ha detallado que los técnicos les han explicado que los indicadores actuales no permiten declarar la situación de emergencia, una medida que implicaría restricciones muy severas para todos los municipios y que, según se ha ido reiterando a lo largo del verano, no tendría sentido aplicar de forma generalizada ya que “las circunstancias de un municipio a otros son distintas”. No obstante, Pascual ha adelantado que se ha acordado que se buscarán fórmulas para ayudar económicamente de manera puntual a los pueblos más afectados y que por sí mismos estarían en situación de emergencia con el objetivo de compensar los gastos extraordinarios derivados de la falta de agua. Así el Govern está estudiando la manera de sacar antes de fin de año estas ayudas con efectos retroactivos por los gastos generados a los municipios debido a la falta de agua. Entre los municipios con mayor dificultad hídrica está Algaida o Porreres pero Montuïri es el pueblo que presenta una situación más crítica.

La presidenta de la Mancomunitat, Joana Maria Pasqual, ha subrayado que, dentro de la situación de alerta, la prioridad es concienciar a la ciudadanía para reducir el consumo. Entre las recomendaciones figuran evitar usos no esenciales y, a su vez que conllevan un consumo abusivo, como limpiar coches, llenar piscinas o regar jardines. También, ha recordado, las administraciones locales limitan estos servicios en el espacio público.

Infraestructuras

En materia de infraestructuras, se ha acordado ir encadenando obras hídricas progresivamente sin tener que hacer parones. Pascual ha recordado que la tubería que conecta Maria de la Salut con Sineu ya se está ejecutando. Por su parte, Sineu ya tiene comprado el solar y el proyecto del depósito está hecho pero pasarán tres o cuatro años cuando estas infraestructuras entren en marcha y entonces poder hacer la canalización hacia Montuïri, Lloret o Costitx, que son los municipios que más lo necesitarían en estos momentos. Así el consenso ha sido que en este margen de tiempo se tenga hecho el proyecto de canalización hacia Montuïri para que cuando el agua llegue a Sineu se pueda ejecutar la siguiente obra sin hacer parones.

Por parte de la Conselleria, se ha aplaudido que se hayan alcanzado “consensos importantes” y se ha informado de que ya está en marcha la revisión del Plan de Sequía, así como de la gestión de ayudas procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). En total, los municipios del Pla recibirán 5,4 millones de euros de los 57 previstos para actuaciones hidráulicas.

La reunión ha sido calificada como “positiva” por las partes, ya que ha permitido unificar criterios y planificar futuras inversiones que garanticen una mayor resiliencia frente a la sequía. Aunque no hay programada una nueva reunión, el contacto entre la conselleria y la Mancomunitat del Pla será constante estas semanas.