La Policía Local de Andratx refuerza la seguridad en las zonas de ocio durante el verano

La Policía Local de Andratx ha reforzado de manera significativa su presencia en las zonas de ocio del municipio con el objectivo de incrementar la seguridad ciudadana y garantizar un mayor control del tráfico durante los meses de verano. Esta actuación se enmarca en una campaña especial puesta en marcha en la temporada estival que responde a las preocupaciones expresadas por los vecinos en relación con la seguridad vial, motivadas principalmente por las quejas sobre conductores que circulan a gran velocidad o que presuntamente lo hacen bajo los efectos del alcohol.

El objetivo de la campaña es incrementar la seguridad ciudadana. / DM

Para dar respuesta a estas demandas, se han establecido diferentes puntos de verificación en los accesos al municipio y se han intensificado los controles en establecimientos de ocio, además de acrecentar la presencia de patrullas peatonales en las zonas con mayor afluencia tanto de turistas como de residentes.

La Policía Local de Andratx sanciona a nueve personas

De este modo, estas acciones han permitido detectar y sancionar a varios conductores que incumplían la normativa, entre ellos nueve que fueron denunciados por conducir bajo la influencia del alcohol o por superar la tasa legalmente permitida. Asimismo, se han identificado vehículos que carecían de la documentación reglamentaria y se han levantado actas por la tenencia de sustancias estupefacientes, lo que ha derivado en la propuesta de sanción de sus infractores conforme a la ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana.

Con este dispositivo, la Policía Local de Andratx busca garantizar un entorno más seguro y tranquilo para residentes y visitantes, reforzando la prevención y ofreciendo una mayor proximidad en aquellas áreas donde la presión turística es más elevada durante la temporada estival.

Desde el Consistorio andritxol aseguran que la campaña pretende no solo sancionar las conductas que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad, sino también transmitir un mensaje de firmeza y cercanía, subrayando el compromiso del cuerpo policial con la protección y el bienestar de la comunidad.