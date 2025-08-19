Media veda en Mallorca: Autorizada la caza de la tórtola salvaje durante cuatro días con un cupo limitado

El Consell de Mallorca abrirá el periodo de media veda este jueves, 21 de agosto, con la novedad de permitir cazar la tórtola salvaje durante cuatro días hábiles, que son el 24, 28 y 31 de agosto y el 4 de septiembre. Por primera vez, se han fijado una serie de condiciones de acuerdo con lo que marcan las directrices europeas, como el establecimiento de un cupo de 1.794 tórtolas capturadas en toda Mallorca, ha detallado la institución insular en una nota.

En concreto, a partir del 21 de agosto, estará permitida la caza de la codorniz, la paloma torcaz y el conejo. En cuanto a la liebre, únicamente se podrá cazar con las modalidades de perros galgos y cetrería, y se limita el número de capturas a dos ejemplares por cazador y día.

También se permite la caza de la liebre con escopeta durante dos días de la temporada, los días 17 y 24 de agosto, con una captura máxima de una liebre por cazador y día. La paloma salvaje (Columba livia) se podrá capturar a partir del 1 de septiembre.

Después de cuatro años de moratoria, en Mallorca se permitirá la caza de la tórtola salvaje (Streptopelia turtur) con una serie de condiciones de acuerdo con lo que marcan las directrices europeas. Esta especie se podrá cazar como máximo cuatro días, con un cupo de 4 tórtolas por cazador y día. Los días hábiles serán el 24, 28 y 31 de agosto y el 4 de septiembre. Por primera vez, la Comisión Europea establece un cupo máximo de 1.794 ejemplares que se pueden abatir en toda la isla.

Sistema de control

Por este motivo, los cazadores tendrán que comunicar las capturas de tórtolas a través de una aplicación web habilitada por el Consell de Mallorca, en un tiempo máximo de 15 minutos posteriores al abatimiento. De este modo, la veda se cerrará en el momento que se comunique la última tórtola disponible dentro de la cuota establecida para Mallorca. El sistema de control de capturas telemático informará a los usuarios, en tiempo real, del número de capturas disponibles.

"Continuaremos trabajando para conseguir una regulación más ajustada a nuestra realidad y basada en metodologías rigurosas mediante censos específicos y científicamente contrastados que nos permitan cambiar las condiciones impuestas europeas en la caza de la tórtola", ha defendido el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes en una nota. Este nuevo período de caza se suma a la apertura de veda del conejo con perros y/o escopeta, que comenzó el 15 de agosto.