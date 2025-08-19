Matilde López, tras recibir las llaves de las VPO de Santa Ponça: “Nos permite vivir sin miedo al mercado de alquiler”

Este lunes fue un día histórico para muchas familias en Calvià. Hay un antes y un después en su día a día. Y es que recibieron las llaves de sus nuevas viviendas de protección oficial en Santa Ponça. Es suficiente ver las caras de alegría con la que subían al escenario del Casal de Peguera para recibir sus tan ansiadas y esperadas llaves de su piso. Unos exhibían las llaves como si de un auténtico trofeo se tratara mientras que otros subían con una gran sonrisa al escenario con la familia al completo, señal de la inmensa alegría y alivio que ha supuesto convertirse en adjudicatarios de una VPO. Las viviendas, financiadas íntegramente con fondos municipales, suponen un alivio en un contexto de precios desorbitados en el mercado del alquiler. Se trata de la primera promoción en Mallorca que exige un mínimo de siete años de residencia en el municipio como requisito de acceso, con el objetivo de proteger el arraigo local. Uno de los adjudicatarios, que ha preferido mantener el anonimato, confiesa que llevaba diez años esperando una vivienda social. “Hemos pasado mucho tiempo sin opciones reales de comprar una casa. Los precios del mercado no nos lo permiten y tampoco hemos podido ahorrar. La alternativa era marcharnos de Mallorca, pese a haber nacido aquí. Este piso nos da una expectativa de futuro y estabilidad”, relata.

Matilde López es otra de las vecinas de Calvià que ha recibido las llaves de su vivienda de proteccíón oficial después de cinco años en lista de espera. “Por fin ha llegado el día. Vivir en alquiler en Magaluf con los precios actuales es muy difícil. Este piso nos da la estabilidad que necesitamos para vivir sin miedo al mercado de alquiler y poder mirar al futuro con más tranquilidad”, afirma. Por su parte, Carolina Castro, de 49 años y vecina de Calvià, asegura que recibir la llave de su piso ha sido “una alegría inmensa” tras más de 15 años esperando una vivienda del IBAVI. “Vivo de alquiler en Santa Ponça y los precios se han disparado. Este piso me permite pagar menos que ahora y, además, tengo la opción de que un día pueda ser mío. Hoy en día aquí no se puede tener nada, esta es una oportunidad única”, explica emocionada.

99VPO

Cabe recordar que la promoción de Santa Ponça consta de 99 viviendas distribuidas en cuatro edificios: cinco de una habitación, 60 de dos, 30 de tres y cuatro de cuatro dormitorios. Todas incluyen plaza de aparcamiento y están equipadas con cocina, baños completos, calefacción y agua caliente.

El Ayuntamiento de Calvià ya trabaja en nuevos proyectos para incrementar el parque público de vivienda, con la cesión de solares al IBAVI para 24 pisos en Peguera, la venta de 12 viviendas al Govern balear para alquiler social y la futura puesta en marcha de hasta 400 pisos en régimen de arrendamiento gestionados directamente por el consistorio.