El Govern estudiará las alegaciones al proyecto del tren a Alcúdia que se presenten hasta el 14 de septiembre

El Govern, a través de la Dirección General de Movilidad, ha informado del fin del periodo de exposición pública del proyecto del futuro tren a Alcúdia, que prevé la prolongación de la línea de Palma a Sa Pobla hasta el Port d'Alcúdia y la estación marítima, y que se inició el pasado 14 de junio.

DM

Con el objetivo de que haya el máximo consenso posible, tal y como se comunicó el pasado 22 de julio en una charla informativa en sa Pobla para explicar el estudio informativo de la futura línea, desde el Govern se estudiarán todas las alegaciones recibidas hasta el próximo 14 de septiembre.

Cabe recordar que durante estos meses desde la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad se han venido realizando diferentes encuentros y charlas informativas, tanto con representantes políticos, como con vecinos y entidades sociales y profesionales, para tratar el proyecto de la ampliación del tren de sa Pobla hasta Alcúdia y alcanzar el máximo consenso y menor impacto posible en el trazado para esta necesaria conexión de tren entre sa Pobla y Alcúdia, que hará posible que estén conectadas las dos grandes bahías de Mallorca.

En este sentido, la conselleria seguirá manteniendo reuniones y contactos con todos los agentes implicados con el fin de seguir trabajando para buscar el mayor consenso.

La futura línea de tren a Alcúdia es el segundo proyecto en curso para la ampliación de la red de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), tras la presentación del proyecto del tren de Palma a Llucmajor, que continúa actualmente su tramitación.

Son dos de los proyectos de ampliación ferroviaria incluidos en el Plan Director Sectorial de Movilidad de Baleares, aprobado en 2019, y que también se incluían en el Plan Director de Transportes del archipiélago, aprobado en el año 2006.

El proyecto de la nueva línea del tren a Alcúdia prevé una demanda de 2,1 millones de usuarios al año y se proyectan seis estaciones, incluida la nueva ubicación de la estación de sa Pobla, más cerca del centro.

Otro de los ejes del proyecto es la circulación en modo tren-tranvía a la llegada a Alcúdia y hasta la última parada en el puerto comercial. En cuanto al trazado, contará con una longitud de 17,1 kilómetros.

Plazos

En cuanto a los plazos, está previsto que para 2026 pueda adjudicarse la redacción de los proyectos; en 2027, la aprobación del proyecto básico, con un nuevo período de información pública y la declaración de impacto ambiental, y en 2028, el inicio de las obras, cuya finalización está prevista para el año 2031.