Esporles completa la reparación de 27 fugas en 18 kilómetros de red de agua potable

El Ayuntamiento de Esporles ha finalizado con éxito la campaña de detección y reparación de fugas en los 18 kilómetros de extensión de la red municipal de agua potable, 'Fugues zero', con la reparación de 27 averías. El consistorio ha destacado que esta campaña ha supuesto un paso adelante en la mejora de la eficiencia hídrica del municipio y en la lucha contra el desperdicio de un recurso escaso y esencial como es el agua. El proyecto, que empezó en mayo, ha permitido identificar y reparar 27 fugas efectivas repartidas entre las urbanizaciones y el núcleo urbano del municipio.

Esporles ha reparado las fugas de agua. / Aj

En una primera fase, los trabajos se centraron en la detección de fugas, llevada a cabo por la empresa especializada VonRoll Hydro, a lo largo de los 18 km de la red de abastecimiento de agua potable de Esporles. Entre mayo y junio detectaron 48 posibles fugas. En la segunda fase, han reparado esas averías, por parte de la empresa Gestió de Serveis Urbans de Balears, entre el 22 de julio y hasta el 14 de agosto, dando prioridad a las zonas con mayor impacto sobre la red o con riesgo de pérdidas importantes. Se han efectuado reparaciones en las urbanizaciones de les Rotgetes y Jardín de Flores y en el núcleo del pueblo en calles como Joan Riutort, Francina Aina Cirer, Vilanova, Balladors, Mestre Munar o Darrera sa Paret, entre otras.

Según los datos facilitados por la empresa, el 56 % de las fugas detectadas correspondían a acometidas, un 19 % a interiores de edificios, y el resto se repartía entre tramos de la red general, hidrantes y elementos diversos. Según el informe técnico, se revisaron y evaluaron 48 puntos de la red, de los que se confirmaron las 27 fugas reales (ese 56 %), 9 fugas interiores (responsabilidad del particular) en el 19 % de los casos y que no había fuga en 6 casos (el 13 %). En 4 puntos no se ha detectado o no se ha podido verifiar (4 %); y además había 2 fugas que ya habían sido reparadas por la brigada municipal (4 %).

Red más eficiente

El Ayuntamiento trabajará ahora hacia una red más eficiente siguiendo las recomendaciones técnicas del informe y la Brigada Municipal para consolidar los resultados. Además, implementará un programa periódico específico de detección de escapes cada 1-2 años y mantendrá las revisiones anuales puntuales en determinados puntos de las redes, considerados los más problemáticos.

Además mejorará el seguimiento del rendimiento de la red mediante sectorización e instalación de contadores inteligentes, irá sustituyendo los tramos más antiguos o deficientes y realizará tareas preventivas de mantenimiento en acometidas e hidrantes.

La alcaldesa accidental de Esporles, Maria Roig, ha destacado que la intervención "no sólo reduce las pérdidas de agua, sino que supone un paso hacia una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos". Ha defendido que un mantenimiento activo de la red "es imprescindible para garantizar un servicio de calidad y sostenible"