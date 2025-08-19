Bunyola invierte 6 millones en el nuevo contrato de la recogida de basuras y limpieza de calles

El Ayuntamiento de Bunyola ha dado un paso importante en la modernización de sus servicios esenciales al abrir el proceso de licitación del nuevo contrato para la recogida de residuos urbanos, limpieza viaria y gestión de residuos. Con un presupuesto base de 6’2 millones de euros, el nuevo pliego no se limita a renovar el servicio, sino que lo amplía y perfecciona con el objetivo de reforzar la recogida selectiva y mejorar la calidad del servicio.

El contrato, con una duración de ocho años sin posibilidad de prórroga, mantiene el sistema de recogida puerta a puerta como eje central, un modelo ya consolidado en gran parte del municipio. El objetivo es extenderlo al máximo, tanto en viviendas como en grandes generadores (comercios, industrias y centros educativos), garantizando la separación en origen de rechazo, orgánica, envases ligeros, papel-cartón y vidrio. También se incluye la recogida de voluminosos y restos de poda, ofreciendo un servicio integral los 365 días del año con turnos de mañana y noche para minimizar molestias.

Una de las principales novedades es la gestión integral de las dos plantas de recogida municipales, ubicadas en Palmanyola y Son Serra, que deberán ser explotadas con criterios de orden, limpieza y buen funcionamiento, incluyendo la colaboración obligatoria con una empresa de inserción social. Además, se instalarán básculas para registrar con precisión el peso de los materiales, mejorando el control y la trazabilidad.

Tecnología

El pliego apuesta por la tecnología y la sostenibilidad: la empresa adjudicataria deberá implementar una plataforma informática avanzada para que el Ayuntamiento pueda monitorizar en tiempo real rutas, incidencias y calidad del reciclaje, con datos georreferenciados. También se exige que al menos el 50% de la flota sea eléctrica o de gas natural y que se utilicen productos de limpieza ecológicos y biodegradables.

En cuanto a la limpieza viaria, el contrato prevé equipos especializados, sustitución progresiva de papeleras por modelos compartimentados para facilitar el reciclaje y un plan específico para la limpieza de mercados, fiestas y recogida de excrementos animales.