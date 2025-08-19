Andratx simplifica los trámites de compraventa de inmuebles con una declaración única de impuestos
El convenio entre el Ayuntamiento y el Govern permitirá a los vecinos pagar todos los impuestos en un solo trámite
Ofrecerá herramientas digitales que simplifican y facilitan la gestión burocrática de la transmisión de inmuebles
El Govern y el Ayuntamiento de Andratx han firmado un acuerdo para facilitar los trámites al comprar o vender una vivienda. El convenio permitirá unificar los impuestos estatales, autonómicos y locales en uno solo y ofrecerá a los vecinos herramientas digitales, que simplifican las gestiones burocráticas relacionadas con la transmisión de inmuebles.
La principal medida es la implantación de la declaración única de transmisión de inmuebles (DUTI), que permitirá gestionar de forma telemática y, en un solo procedimiento, todos los trámites fiscales y municipales derivados de la compraventa, incluyendo la actualización de datos. Los vecinos podrán calcular la cuota, autoliquidar y presentar el impuesto de manera sencilla y online.
Así, el vicepresidente primero del Govern, Antoni Costa, que ha firmado el convenio hoy junto a la alcaldesa de Andratx, Estefanía Calvo, destaca: "Este acuerdo pone al alcance de los ayuntamientos las herramientas más avanzadas para mejorar la atención a los ciudadanos y simplificar los trámites al máximo".
Por su parte, la alcaldesa reconoce la importancia de esta nueva medida, con la que los vecinos podrán hacer en “un sólo trámite” lo que antes suponía “más burocracia”: "Ganamos comodidad y rapidez, es un paso adelante hacia un ayuntamiento más eficiente, que apuesta por la digitalización y la atención directa a las necesidades reales de los vecinos".
Otros detalles del convenio
La DUTI es una medida pionera en España, que permitirá que cualquier operación inmobiliaria, que implique tributos locales y autonómicos, solo requiera un trámite fiscal, generando automáticamente todas las liquidaciones. De esta forma, los vecinos podrán reducir de cuatro a una declaración los impuestos habituales al adquirir una vivienda: ITP, IBI, plusvalía municipal y tasa de basuras.
Asimismo, el convenio contempla que, a partir de septiembre, se pueda cambiar el titular del contrato de suministro de agua en Andratx. Además, la Agencia Tributaria asumirá la gestión y recaudación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal).
