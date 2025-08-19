Amics del Ferrocarril pide mejoras en el trazado del tren de sa Pobla a Alcúdia para minimizar su impacto

Amics del Ferrocarril de Mallorca ha propuesto mejoras al trazado del proyecto de ampliación del tren de sa Pobla a Alcúdia, para "minimizar los impactos de las obras civiles del nuevo trazado, utilizando lindes de fincas y trazados menos intrusivos, con criterios de respeto agrario, paisajístico y patrimonial".

La entidad ha reivindicado que la ampliación responda a los criterios que establece el 'Plan Director Sectorial de Movilidad' de Mallorca, de 2018, de sostenibilidad, cohesión territorial, reducción de las emisiones y orientación de servicio público al usuario residente.

Defienden que el proyecto acoja "el máximo consenso" en el trazado y el tipo de explotación de la línea de tren y abogan por un recorrido en superficie, "a varias velocidades si es necesario, y que permita un acercamiento del tren a las bahías de Alcúdia y Pollença con visión de esta tierra que se ha conformado mediante años de trabajo y constancia".

En el trazado por el municipio de Sa Pobla, Amics del Ferrocarril comparte el criterio del ayuntamiento, que pide "minimizar los impactos de las obras civiles del nuevo trazado de tren, utilizando lindes de fincas y trazados menos intrusivos, con criterios de respeto agrario, paisajístico y patrimonial".

FOTOS | El tenso pleno en el Ayuntamiento de sa Pobla por el tren de Alcúdia, en imágenes / Tonina Crespí

Para hacerlo viable, el trazado debería partir de la actual estación, usar el espacio que marcan las rondas, en especial la de la Albufera, e ir de manera soterrada en falso túnel hasta la salida por detrás del cementerio, en paralelo a la Ma-3420, atravesar el canal de Siurana y, en curva ferroviaria, avanzar en paralelo a la Ma-13 hasta la estación de transferencia Nord-Alcúdia.

Este recorrido afecta mínimamente a las parcelas de sa Marjal y permite la construcción de la estación de Sa Pobla frente a la calle Mercat, en "una opción rápida, no agresiva y que respeta la actual configuración urbana" y que mejora la opción A1 del proyecto del Govern.

De Sa Pobla a Alcúdia, Amics del Ferrocarril aboga por la opción B4, con varias mejoras, "en un trazado no agresivo y con visibilidad de la tierra y de la Albufera". Para entrar en Alcúdia y el Puerto de Alcúdia, piden y una mejora de la opción C3 con elementos de la C2 como "solución estratégica y de futuro".

Punto estratégico

La avenida del Tucán y su estación inicial serían "el punto nodal estratégico de la conversión del tren en tranvía", para arrancar hacia la Vía de Cornelius Atticus, girar a derecha por la Ma3460, en la rotonda subir hacia Alcúdia en forma tranviaria por la calle Pollentia, la avenida Princep d'Espanya y parar en la estación del TIB, para una conexión intermodal.

De allí se vuelve por el mismo recorrido hacia la rotonda de la Ma3460 y se desarrolla el trazado junto a la carretera Ma3460 de Alcúdia al Port d'Alcúdia.

Amics del Ferrocarril pide además al Govern que incorpore y reconozca en el proyecto de ampliación del tren "todos los elementos patrimoniales identificados e inventariados en las alegaciones, como molinos, albercas y casetas agrícolas, siguiendo el 'Catálogo de patrimonio histórico de sa Pobla' y el 'Catálogo de Patrimonio Histórico y Artístico del Medio Rural y Suelo Urbano de Alcúdia'.