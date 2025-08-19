Lletra menuda
Estar en alerta significa aguantar
Se declaran formalmente satisfechos y celebran el consenso. De este modo, guardan la compostura los componentes de la Mancomunitat Pla de Mallorca y de la conselleria del Mar y Ciclo del Agua, al tiempo que logran amortiguar un tanto el peso de la necesidad abandonada. Una parte del Pla está en situación de alerta por sequía y otra, menor, es susceptible de someterse a una declaración de emergencia, no como consecuencia de una catástrofe natural sobrevenida, es la reseca consecuencia del abandono administrativo de la provisión del agua en la zona más deprimida de Mallorca.
Los resultados del encuentro de ayer eran previsibles, no aportan nada nuevo. Solo tienen el valor del reconocimiento oficial de lo que el residente en el Pla sabe y padece desde hace tiempo. Por eso mismo, implican el reconocimiento y la asignación de culpa a cargo de los protagonistas. Van a estudiar lo que ya es de sobras conocido -la sequía y la falta de agua- y buscarán fórmulas para ayudar con efecto retroactivo a los municipios más perjudicados para pagar los camiones de agua. El hecho lo dice todo, sabían de la necesidad del transporte en vehículos cisterna y han dejado pasar el tiempo. Cuando ha caído la última gota inexistente, Conselleria y alcaldías proclaman la voluntad de encadenar obras hídricas sin parones y piden auxilio a la revisión del Plan de Sequía.
Paradójico resulta ahora que el Govern, que siempre ha gustado de tratar a la Mancomunitat como un solo módulo de gestión, no pueda hacerlo en este momento porque el caudal de agua disponible difiere mucho entre un municipio y otro. Alguno de ellos están en situación técnica de emergencia, pero asignarle tal tratamiento es tarea aparcada porque hacerlo significa agravio comparativo y comporta un coste político que no se quiere asumir.
Los habitantes del Pla vuelven a recibir una invitación al consumo responsable del agua. Deberán seguir aguantando. Nadie ha dicho todavía que la escasez que les afecta también puede tener parte de causa en la captación abusiva de sus acuíferos desde otras zonas más favorecidas de la isla.
