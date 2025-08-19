Ya es oficial. Los adjudicatarios de las 99 VPO de Santa Ponça ya tienen las llaves de sus casas. Este lunes se hizo entrega de llaves de las viviendas de protección oficial en el Casal de Peguera. Se trata de unas viviendas situadas en la avenida Miguel de Unamuno financiadas íntegramente con fondos municipales y que se han destinado a personas residentes en Calvià. Y es que Calvià fue pionero en exigir un mínimo de siete años de residencia en el municipio como criterio de acceso a los pisos, un modelo que ahora están replicando otros consistorios y que busca “proteger el arrraigo y priorizar a los ciudadano que viven en el término municipal”.

“Queremos que los calvianers se queden en Calvià”, sentenció alto y claro el alcalde Juan Antonio Amengual en el acto de entrega de llaves. “Nos alegramos de haber sido pioneros”, remarcó porque “queremos que aquí crezcan, que aquí tengan a sus familias, que aquí desarrollen su vida. Que nadie tenga que marcharse por no poder acceder a una vivienda. Que nadie tenga que alejarse de su casa por falta de oportunidades. Calvià debe ser, para todos, casa y futuro», destacó el alcalde.

En su discurso el alcalde recodó que se trata de unas viviendas que han sido financiadas íntegramente con fondos municipales, lo que quiere decir que “han sido pagadas con los impuestos de todos vosotros”. Por ello, aseguró que “son fruto directo del esfuerzo colectivo, de vuestra responsabilidad como contribuyentes. Sois vosotros los verdaderos artífices de esta promoción. Vosotros sois los promotores reales. El mérito no es de un alcalde, ni de un partido, ni de una institución: el mérito es del pueblo de Calvià», concluyó. Por su parte, el teniente de alcalde responsable de Vivienda, Jaime Bujosa, quiso agradecer al equipo de técnicos y funcionarios que han participado en el proceso su «inmensa labor» ante la dificultad de atender cerca de 2.000 solicitudes.

Características

Las viviendas se distribuyen en cuatro edificios. Hay 5 de una habitación; 60 de dos cuartos; 30 de tres y 4 de cuatro habitaciones. Cada vivienda cuenta con plaza de aparcamiento. Los pisos están equipados con mobiliario de cocina que incluye placa, horno, fregadero, grifería y campana extractora; cuartos de baño y aseos completos; calentador de agua; y radiadores. Se trata de un proyecto que viene de la anterior legislatura, con el alcalde socialista Alfonso Rodríguez Badal. La construcción la asumió íntegramente el Ayuntamiento, con una inversión de unos 12, 5 millones de euros.El solar, de titularidad pública, cuenta con un valor catastral de 1.830.487 euros, mientras que el coste total de la construcción ha ascendido a 10.702.524 euros. La construcción ha corrido a cargo de la UTE Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.- Compañía Internacional de Construcción y Diseño, S.A.U.

Cabe recordar que desde el Ayuntamiento se ha cedido al IBAVI un solar para la construcción de 24 viviendas de precio tasado en Peguera. También se venden 12 pisos al Govern de les Illes Balears para el alquiler social. Por otra parte, se trabaja en los pliegos para ceder solares a promotores privados y poner en marcha hasta 400 viviendas de alquiler que formarán parte del stock del Ayuntamiento por primera vez.