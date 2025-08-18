Vermut con dimonis: Sant Joan degustará una sobrasada de 76 kilos, la más grande del mundo

El bar Can Tronca luce desde hace unos días la majestuosa sobrassada de 76 kilos elaborada por el Centre Cultural de Sant Joan en sus matanzas anuales. El pasado 4 de enero la entidad mató un cerdo de 357 kilos en sus tradicionales matances con todos los miembros de la entidad. Este año se optó por convertir la piel del cerdo en un cuiró donde guardar la preciada sobrasada y poder servirla al pueblo con motivo de la vermutada que cada 28 de agosto los dimonis celebran en Can Tronca. El año pasado se sirvió un talec de unos 35 kilos, también hecho en las matanzas y "se terminó todo". Por ello, este año la entidad decidió doblar su creación gastronómica y crear esta sobrasada de 76 kilos. Media está hecho con sobrasada dulce y la otra parte contiene sobrasada picante.

Un momento de las matanzas del Centre Cultural. / C.C.S.J.

Desde el Centre Cultural de Sant Joan, Guillem Bauzà explica que empezaron la vermutada sirviendo poltrús pero al terminarse ya el año pasado optaron por servir un talec de 35 kilos. Como también se terminó, en las matanzas de este 2025 se incrementó la hazaña y se consiguió hacer un cuiró con toda la piel de la espalda del cerdo y así obtener una sobrasada de 76 kilos que ahora luce expuesta en Can Tronca con el lema Vermutada 2025, t’esperam per tastar-la.

Bauzà remarca que el Centre Cultural de Sant Joan empezó a hacer sus propias matances para mantener viva la tradición entre las jóvenes generaciones. Las longanizas y los botifarrons se degustan durante el fogueró de Sant Antoni mientras que la sobrasada se destina a la vermutada que cada 28 de agosto celebran los dimonis. Además de mantener la tradición de las matanzas entre los más jóvenes de la entidad, que se vuelcan en esta celebración tan tradicional, cada año se va a buscar el cerdo en una possessió distinta del municipio para que así también conozcan el patrimonio agrícola de la localidad.

La boca agua

Así las cosas, a Sant Joan se le hace la boca agua cada vez que entra en Can Tronca y contempla la sobrasada de 76 kilos, una delicia que se degustará tras condemnar a sus dimonis el próximo 28 de agosto. Ya con la panxa plena y los dimonis condemnats, por la tarde se vivirá la salida rabiosa y las corregudes tomarán protagonismo en las calles de este municipio del Pla de Mallorca.