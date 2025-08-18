El nuevo CEIP Ses Deveres de Caimari ya tiene sus obras recepcionadas

Caimari hace realidad una reivindicación histórica de tener un centro educativo nuevo. Y es que este lunes se ha hecho la recepción de las obras del CEIP Ses Deveres. Así el Ayuntamiento de Selva ha recibido la visita técnica por parte de la Conselleria y del IBISEC a las obras de la nueva infraestructura educativa. El centro es “muy esperado” en la población y supondrá “una mejora significativa para las familias, niños y docentes del pueblo de Caimari”. La Conselleria y el Ayuntamiento de Selva seguirán trabajando para que el nuevo centro esté plenamente operativo de cara al inicio del curso escolar, el próximo 1 de septiembre.

Recepción de las obras del nuevo centro educativo de Caimari. / Aj

La construcción del nuevo centro se ha realizado en 15 meses y ha tenido un coste de aproximadamente 4.900.000 euros. El centro acogerá de manera íntegra la oferta educativa pública y gratuita del pueblo de Caimari, con Educación Infantil y Primaria, un centro pionero en Balear s donde se acogerá toda la etapa educativa de 0 a 12 años. Precisamente este hecho ha generado algunas quejas ya que durante el fin de semana la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Apima) del CEIP Ses Roques de Caimari denunció que la nueva escuela del municipio quedará «obsoleta antes de estrenarse» por la decisión de incluir el ciclo educativo de 0 a 3 años a partir del 1 de septiembre de 2025.

El nuevo centro, denominado Ses Deveres, toma el nombre de la finca donde está ubicado, y fue elegido por el pleno municipal, el claustro educativo y el consejo escolar. Este nuevo centro educativo dispone de espacios modernos, funcionales y adaptados a las necesidades educativas actuales, con aulas amplias, zonas exteriores, espacios polivalentes y una clara apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Reivindicación

“Hoy es un día importante para Caimari, después de muchos años con la necesidad de un centro educativo nuevo. Con la recepción de estas obras, hacemos realidad una reivindicación histórica de todo un pueblo y de la comunidad educativa, y damos respuesta a las necesidades educativas de un pueblo que merece espacios dignos para aprender y crecer”, ha reconocido el alcalde de Selva, Joan Rotger. “Este nuevo CEIP no es solo un edificio: es una inversión en futuro, en igualdad de oportunidades y en calidad educativa. Quiero agradecer el trabajo de todos los profesionales que han hecho posible este proyecto, así como la paciencia y confianza de las familias y de toda la comunidad educativa, que con su empuje han logrado el objetivo del nuevo centro”, añadió el alcalde,

De esta manera, el Ayuntamiento habilitará el antiguo edificio como nuevo centro de actividades socioculturales para la Gente Mayor de Caimari.