Ocho municipios de Baleares recibirán 6,2 millones de euros para proyectos de turismo sostenible

En Mallorca, Binissalem, Banyalbufar, Porreres, Maria de la Salut, Felanitx y Santa Margalida recibirán más de 4,2 millones

Vista de Banyalbufar que recibirá fondos europeos para proyectos de turismo sostenible.

Vista de Banyalbufar que recibirá fondos europeos para proyectos de turismo sostenible. / CAIB

Redacción Part Forana

Palma

Binissalem, Banyalbufar, Porreres, Maria de la Salut, Felanitx y Santa Margalida recibirán más de 4,2 millones para impulsar proyectos de desarrollo turístico sostenible que inlcuyen mejoras en movilidad, accesibilidad y patrimonio. Es Castell, en Menorca, con una inversión de 774.847 euros y Santa Eulària des Riu, en Ibiza, con 1,16 millones también recibirán fondos Next Generation para impulsar estos proyectos que deberán ejecutarse antes de diciembre de 2025 para así reforzar un modelo turístico más sostenible y resiliente. En total, ocho municipios de Baleares recibirán más de 6,2 millones.

Con una aportación final de 191.462,74 euros, el Ayuntamiento de Binissalem completa la financiación del Casal Cultural Socio-Turístico Can Marc, una infraestructura clave para la dinamización cultural y turística del municipio. El proyecto, con un presupuesto total de 2,5 millones de euros, ya había sido subvencionado parcialmente en diciembre de 2024.

Por su parte, Banyalbufar recibirá 5.263,50 euros para la instalación de una fuente de agua potable de uso público. “Se trata de una actuación de pequeño formato pero de alto impacto en servicios básicos para residentes y visitantes”, remarca el Govern.

Porreres contará con una subvención de 587.479,20 euros para el proyecto de mejora de la movilidad sostenible mediante la creación de un eje cívico-cultural en el núcleo urbano, con el objetivo de pacificar el tráfico y potenciar los espacios públicos.

Aparcamientos

Los 635.418,00 euros que llegarán a Maria de la Salut se invertirán en la compra de un solar anexo al polideportivo de Sa Font, con el fin de construir un aparcamiento que mejore la accesibilidad a equipamientos públicos mientras que en Felanitx se prevé una aportación de 437.225,78 euros para la adquisición de una parcela en la calle Soler, donde se construirá un aparcamiento público, respondiendo a la necesidad de descongestionar el tráfico en el centro urbano.

Santa Margalida recibirá 2.424.764,33 euros para la compra de una finca en Santa Eulària, destinada a proyectos de desarrollo turístico. La actuación ya ha sido ejecutada por el ayuntamiento con fondos propios, y esta subvención cubre la parte pendiente.

Así, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha aprobado el pago anticipado de 6.218.059,92 euros en concepto de subvenciones destinadas a actuaciones para la mejora de la competitividad y la capacidad de adaptación turística. Los fondos proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea mediante el programa Next Generation EU.

