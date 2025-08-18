Llucmajor retira 15 toneladas de residuos del Torrent del Jueus
La limpieza en la desembocadura y en el tramo urbano del torrente permitirá minimizar los riegos de cara a las lluvias propias de final de verano
El Ayuntamiento de Llucmajor ha retirado 15 toneladas de residuos del Torrent del Jueus. La brigada municipal ha llevado a cabo en los últimos días una actuación de limpieza y mantenimiento en la desembocadura y en el tramo urbano del torrente para minimizar riesgos de cara a la llegada de las lluvias propias del final del verano.
Los trabajos han permitido retirar alrededor de 15 toneladas de residuos acumulados en una superficie de 4.500 metros cuadrados. Sin ninguna duda, esta acción contribuye a mejorar el drenaje del cauce y a evitar posibles desbordamientos o bloqueos.
Prevención
La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha resaltado la necesidad de este tipo de actuaciones porque «la prevención es fundamental para proteger tanto el entorno natural como a nuestros vecinos y vecinas. Queremos reducir al máximo los riesgos que puede ocasionar la acumulación de residuos en épocas de lluvias intensas».
«La brigada ha hecho una labor excelente en una zona especialmente sensible. Con estas actuaciones no solo cuidamos el medio ambiente, sino que también reforzamos la seguridad de la ciudadanía», ha añadido el regidor de Medio Ambiente, Antonio Cayuela.
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor
- El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
- El alcalde de Esporles, tras el precinto de la plaza de toros y el helipuerto ilegal en una finca: “Nadie está por encima de la ley”
- Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
- Indignación en la playa es Carbó: quejas de bañistas por lanchas plantadas en la orilla
- La 'granja de los horrores' de Llucmajor tendrá que reducir su capacidad de 135.000 a un máximo de 40.000 gallinas