Llucmajor retira 15 toneladas de residuos del Torrent del Jueus

El Ayuntamiento de Llucmajor ha retirado 15 toneladas de residuos del Torrent del Jueus. La brigada municipal ha llevado a cabo en los últimos días una actuación de limpieza y mantenimiento en la desembocadura y en el tramo urbano del torrente para minimizar riesgos de cara a la llegada de las lluvias propias del final del verano.

Los trabajos han permitido retirar alrededor de 15 toneladas de residuos acumulados en una superficie de 4.500 metros cuadrados. Sin ninguna duda, esta acción contribuye a mejorar el drenaje del cauce y a evitar posibles desbordamientos o bloqueos.

Prevención

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha resaltado la necesidad de este tipo de actuaciones porque «la prevención es fundamental para proteger tanto el entorno natural como a nuestros vecinos y vecinas. Queremos reducir al máximo los riesgos que puede ocasionar la acumulación de residuos en épocas de lluvias intensas».

«La brigada ha hecho una labor excelente en una zona especialmente sensible. Con estas actuaciones no solo cuidamos el medio ambiente, sino que también reforzamos la seguridad de la ciudadanía», ha añadido el regidor de Medio Ambiente, Antonio Cayuela.