Vivienda en Mallorca
IU lamenta el retraso en la entrega de llaves de las VPO de Santa Ponça "por motivos electorales"
El acto oficial se hará este lunes a las 19 horas en el auditorio de Peguera
Izquierda Unida (IU) en Calvià ha acusado al equipo de gobierno, formado por PP y Vox, del retraso en la entrega de llaves de la promoción de 99 viviendas sociales situada en Santa Ponça. La entrega se hará efectiva este lunes en un acto oficial que se celebrará en el auditorio de Peguera.
«El equipo de gobierno no debería sacar pecho. Al contrario, debería darles vergüenza haber retrasado durante dos años, sin justificación alguna, la adjudicación de las viviendas», sostuvo el coordinador local de esta formación, Alfonso Rodríguez Sánchez.
«Sólo por intereses electorales se puede justificar lo que han hecho. Han esperado que pasen los años para que pueda parecer que las han construido ellos, como si la gente no supiera que es una obra del equipo de gobierno anterior», agregó. IU Calvià reprochó al gobierno conservador que, durante esta legislatura, no haya mostrado interés en promover la vivienda social. «Eso sí, promueven un enorme pelotazo urbanístico a sus amigos que quieren impulsar la ampliación del polígono de Son Bugadelles», aseveró Rodríguez Sánchez.
Las 99 VPO de Santa Ponça tienen 1, 2, 3 y 4 habitaciones. Se trata de pisos en régimen de alquiler con opción de compra. Cada una de ellos cuenta con plaza de aparcamiento. La semana pasada, se firmaron los contratos.
