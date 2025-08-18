Gran movilización ciudadana: Presentan cerca de 400 alegaciones contra el tren a Alcúdia

La plataforma Aquest Tren No! ha calificado la participación ciudadana en el proceso como un “éxito rotundo”. Según la entidad, solo en el registro del Ayuntamiento de sa Pobla se han presentado cerca de 400 alegaciones, a las que se suman las tramitadas en otras instituciones. La plataforma exige a los responsables del proyecto que atiendan y rectifiquen los “errores cometidos hasta hoy” y advierte que no aceptar sus propuestas podría aumentar la brecha con los políticos y derivar en “situaciones de difícil gestión”. “Las alegaciones están bien fundamentadas, y la gente, tanto si estaba afectada directamente como si no, ha podido expresar y hacer oír su voz”, ha asegurado la Plataforma, “consciente de la implicación que ha demostrado la ciudadanía en este asunto social que tanto nos afecta”. “A partir de hoy será necesario esperar las respuestas a las aportaciones realizadas. Confiamos en que sean atendidas y que se rectifiquen todos los errores cometidos hasta hoy. Damos por hecho que no habrá respuestas copiadas de manera mecánica, sino consideraciones reales y argumentadas”, esperan desde la entidad.

FOTOS | El tenso pleno en el Ayuntamiento de sa Pobla por el tren de Alcúdia, en imágenes / Tonina Crespí

El comunicado se difundió coincidiendo con la finalización del plazo legal, a pesar de que la Conselleria de Movilidad y los Servicios Ferroviarios habían anunciado públicamente en sa Pobla que concluiría el 14 de septiembre. El PP local también lo confirmó en el último pleno extraordinario del 14 de agosto, donde presentó una moción para debatir sobre “movilidad sostenible y protección del territorio” en relación con el tren.

La moción fue aprobada con los nueve votos a favor de PP y MÉS, mientras que IxSP, PI, PSOE y Vox votaron en contra. Cabe recordar que los trazados iniciales del tren generaron rechazo por atravesar fincas agrícolas y afectar elementos de gran valor patrimonial vinculados a la identidad del municipio, como sinies, molinos o safareigs.

El ambiente en el pleno fue extremadamente tenso y emotivo. Entre lágrimas de impotencia, miembros de la plataforma lanzaron mensajes contundentes, como: “No penséis como políticos, pensad como poblers” y “Siento vergüenza de vosotros; como hijos de payeses, he visto pasar alcaldes y entre todos os habéis cargado sa Pobla”.

Además, se destacaron las declaraciones de los responsables de movilidad en los medios y las publicaciones en redes del Govern, que daban por hecho la construcción del tren justo después del pleno, donde la sala y el hall del consistorio se llenaron de ciudadanos mostrando su oposición.

Retirada

Por su parte, el GOB también ha reclamado la retirada del actual proyecto del Govern para extender la línea ferroviaria desde Sa Pobla hasta Alcúdia y ha exigido que se trabaje en uno nuevo que sea respetuoso con el territorio y cuente con la participación de la ciudadanía. La entidad ecologista ha presentado este mismo lunes varias alegaciones al proyecto de la citada línea ferroviaria proyectada por el Govern, que se encuentra en periodo de exposición pública. Según ha sostenido la formación en un comunicado, el proyecto que está sobre la mesa "es insostenible, socialmente injusto y jurídicamente débil".