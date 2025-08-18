El GOB pide la retirada del actual proyecto de tren hasta Alcúdia y exige uno nuevo que respete el territorio
Los ecologistas afean al Govern que el proyecto corresponda solo a "intereses turísticos"
El GOB ha reclamado la retirada del actual proyecto del Govern para extender la línea ferroviaria desde Sa Pobla hasta Alcúdia y ha exigido que se trabaje en uno nuevo que sea respetuoso con el territorio y cuente con la participación de la ciudadanía. La entidad ecologista ha presentado este mismo lunes varias alegaciones al proyecto de la citada línea ferroviaria proyectada por el Govern, que se encuentra en periodo de exposición pública. Según ha sostenido la formación en un comunicado, el proyecto que está sobre la mesa "es insostenible, socialmente injusto y jurídicamente débil".
Los ecologistas han criticado que el documento con el que trabaja el Ejecutivo autonómico, entre otras cuestiones, se ha tramitado "sin dar voz a los vecinos, los payeses ni las entidades". Para subsanar esta problemática, han propuesto, se debería ampliar el plazo de alegaciones y establecer un proceso participativo "real".
También han cargado contra las opciones de trazado A1 y A2, que a su parecer tendrían "un fuerte impacto ambiental, urbanístico y patrimonial". El GOB ha pedido que se apueste por una alternativa que siga la reserva de suelo del Plan de Carreteras, a la vera de la Ma-13, para minimizar la "fragmentación territorial".
De no ser así, han advertido, la 'Marjal' de Sa Pobla, los huertos y los sistemas de regadío tradicionales "quedan amenazados". Los ecologistas también han alertado del "grave impacto" que supondría agujerear los montes de Son Fe y Sant Martí, ambos con valores "excepcionales" a nivel paleontológico, arqueológico e hidrogeológico.
Asimismo, han proseguido desde el GOB, los trazados que se barajan actualmente podrían afectar al Parque Natural de s'Albufera y a zonas inundables, incumpliendo varias normativas y directivas en materia de preservación.
"Responde a intereses turísticos"
Por otra parte, la entidad ecologista ha considerado que el proyecto de extender la línea ferrovaria hasta Alcúdia está basado en un modelo de movilidad "erróneo", ya que "responde a intereses turísticos" y no a las necesidades de los residentes.
El proyecto, ha ahondado, tampoco garantiza la integración tarifaria ni horaria con la red del TIB, ni conexiones con tranvías, bicicletas o aparcamientos disuasivos, lo que "le condena a ser ineficiente y caro". "El tren debería ser una herramienta para la movilidad sostenible y la cohesión social, no una excusa para destruir territorio y favorecer intereses privados", ha concluido el GOB.
