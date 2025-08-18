Las aseguradoras se desentienden del derrumbe del teatro Defensora Sollerense

Las compañías aseguradoras implicadas en el derrumbe del teatro Defensora Sollerense han decidido lavarse las manos. Ninguna quiere asumir responsabilidad alguna por el colapso del edificio ni, mucho menos, afrontar las indemnizaciones que puedan derivarse.

Ni el seguro de responsabilidad civil del equipo de arquitectos que dirigió la rehabilitación ha aceptado cubrir el siniestro, ni la aseguradora del Ayuntamiento quiere hacerse cargo de la destrucción de la vivienda colindante afectada. Ante esta situación, la única vía que queda es la judicial.

Fuentes municipales confirman que, ante la negativa de ambas aseguradoras, el consistorio se ve abocado a recurrir a los tribunales para intentar recuperar los gastos ocasionados por el derrumbe.

Mes de septiembre

A partir de septiembre, los servicios jurídicos prevén centrarse en preparar una demanda contencioso-administrativa con la que se pretende sentar en el banquillo a los arquitectos responsables de la rehabilitación, que acabó con el desplome del edificio.

Algunas estimaciones apuntan a que el Ayuntamiento podría reclamar cerca de dos millones de euros en concepto de indemnización por los daños sufridos.

Pero los problemas legales no acaban ahí. El Ayuntamiento también se enfrenta a otra demanda presentada por los propietarios de la vivienda colindante, gravemente dañada en el derrumbe.

650.000 euros

En este caso, la reclamación supera los 650.000 euros para cubrir los gastos de reconstrucción y los perjuicios ocasionados. A diferencia del consistorio, los dueños de la casa ya han llevado el caso a los tribunales, obligando al Ayuntamiento a personarse en el procedimiento.

En menos de tres semanas se cumplirán dos años del derrumbe, ocurrido el 3 de septiembre de 2023, sin que las gestiones municipales para resarcir los daños hayan prosperado.

Demanda municipal

El equipo de gobierno confía en que, en los próximos meses, pueda presentar formalmente la demanda contra los arquitectos, basándose en un informe pericial externo encargado por el propio Ayuntamiento.

Dicho informe concluyó que la responsabilidad del colapso recae sobre los técnicos, señalando una cadena de errores constructivos que provocaron que una de las paredes maestras no resistiera y acabara cediendo. Y con su caída, arrastró el techo del histórico edificio.

Cabe recordar que, como ya informó este diario, el Ayuntamiento de Sóller ha adjudicado este verano la redacción del proyecto de reconstrucción del teatro Defensora Sollerense a los estudios de arquitectura Dilmé Fabré Torras i Associats y Biel Palou Cantallops, al ser la propuesta que ha obtenido la mayor puntuación.

La redacción del proyecto arquitectónico supondrá una inversión de 336.000 euros, una cantidad sensiblemente inferior al presupuesto inicial previsto por el consistorio, que había reservado medio millón de euros para encargar la elaboración de los planos de reconstrucción.

Esta inversión será financiada mediante una ayuda concedida por el Govern balear a través de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).