ARCA pide soluciones tras el derrumbe de una parte del techo de la Cartoixa

La asociación ARCA reclama dedicar recursos a la restauración y conservación del monasterio de la Cartoixa de Valldemossa, uno de los monumentos históricos más importantes de la isla. Cabe destacar que el pasado sábado se derrumbó parte del tejado de uno de los edificios del conjunto.

La organización asegura en una nota de prensa “haberse dirigido en numerosas ocasiones al Consell de Mallorca y a varios responsables municipales”. También ha expresado sus preocupaciones al Obispado, insistiendo en la necesidad de un cambio en la conservación del monasterio.

Derrumbe en una parte del tejado de la Cartoixa de Valldemossa / ARCA

Por otra parte, ARCA ha echado en cara “la dejadez y la falta de inversiones” a la hora de cuidar y proteger la Cartoixa. Asimismo, advierte que “las lluvias pueden llegar en cualquier momento y no se debe dejar este lugar sin una mínima protección”.

Por este motivo, la entidad ha solicitado también la ampliación del Bien de Interés Cultural de la Cartoixa, asegurando que “no es el primer derrumbe que se ha producido en el monumento debido a una mala conservación del lugar”.