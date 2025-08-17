Costumari Popular
Quan l’agost plora, la verdura és bona
Santa Elena (18)
Segons la tradició santa Elena era filla del poble de Cabrera del Mar. El seu pare era un mal home i un dia va acceptar lliurar la filla al diable a canvi de fer-se ric. Quan el diable va anar a casa de sant Elena per endur-se-la, l’al·lota va fer el senyar de la creu i el dimoni va haver de tornar-se’n. Perquè no es pogués senyar, el dimoni va ordenar al pare d’Elena que li tallàs el braç dret. Però la santa, a cada visita del diable invocava la protecció del Senyor, cosa que, després d’haver perdut el braç esquerre i la llengua, feia amb el pensament. El diable, finalment, va renunciar-hi i el mal pare, que no sabia què fer amb una filla sense braços i sense llengua, la va treure de casa.
Continua la història...
Sola i pel bosc, disposada a morir de fam, va topar amb un noble cavaller, el qual se’n va enamorar. Se l’endugué al castell i es casaren. Quan estava esperant el seu fill, el senyor hagué de partir a la guerra, i la seva sogra, que l’odiava, la tragué a fora. Amb el nin es va aturar a beure en una font, i l’al·lotet hi caigué; ella no podia fer-hi res i mirà cap al cel; de sobte tornà a tenir braços i llengua, i s’aixoplugà en una caseta. El marit, en tornar de la guerra s’aturà a la caseta per descansar i va quedar astorat de veure una dona tan semblant a la seva i un nin que devia tenir la mateixa edat que el seu fill. Tot es va aclarir quan el fillet li digué: «Pare, que no voleu dir res a la mare?» Se’n tornaren al castell i ella va perdonar la sogra i va viure feliç al costat del seu espòs i el seu fill.
Sant Magí (19)
Diu la tradició que un dia va decidir abandonar la vida mundana i retirar-se a una cova de les muntanyes. La filla del governador va posar-se malalta i no hi havia ningú que sabés curar-la; i un dia, per unes veus estranyes que li sortien de dins el cos, es temeren que hi duia el dimoni. Sant Magí, només amb el senyal de la creu, el va fer fora; però el governador el va fer tancar dins la presó. El sant va escapar-se’n tot i estar encadenat i les portes amb pany i clau, i se’n tornà a la cova. Enrabiat, el governador el va fer anar a cercar. Els botxins es reien d’ell i li digueren per què no feia sortir aigua d’una roca; el sant va pegar tres copets amb el bastó que duia i, miraculosament, varen sortir tres fonts, que encara ragen i l’aigua de les quals curen molts de mals. Avui es fa la Romeria de Sant Bernat a La Real.
Ha entrat el minvant
Per sant Bernat (20) és un bon moment per fer saó per a la sembra de les patates tardanes. Per sant Bartomeu (24) l’oliva que cau ja té oli, per això el bestiar ja no pastura dins els olivars. A finals de mes ja tanquen dins la soll els porcs per engreixar. Convé preparar el cubell, les bótes, els barrals i tots els estris necessaris per fer vi, fonyador, premsa, etc. Convé revisar l’estat de les teulades i arreglar els desperfectes abans de les pluges de les darreries d’estiu. Convé posar a recer la llenya que ha s’ha assecat amb la calor perquè no es podreixi.
Sant Bernat de Claravall (20)
(1090-1153). És venerat com a sant per les esglésies catòlica i ortodoxa i ha estat proclamat Doctor de l’Església. Patró de Sant Bernat de la Real. Se’l representa amb l’hàbit blanc i el cap rapat amb una cinta prima de cabell, mitra als peus -símbol de rebuig als nomenaments-, dimoni encadenat, un ca roig o blanc tacat de roig -en recordança del somni de la seva mare que un ca guardaria la casa de Déu i lladraria contra la malignitat-, i llibre de la Regla. Fou el fundador de l’Orde i primer abat del monestir de Clairvaux (Claraval), i va dirigir sàviament els monjos pel camí dels manaments del Senyor, amb la seva vida, la seva doctrina i el seu exemple. Recorregué una i altra vegada Europa per a restablir la pau i la unitat i il·luminà l’Església amb els seus escrits i savis consells. És l’advocat dels apicultors.
Santa Rosa de Lima (23)
Rosa de Lima, nascuda Isabel Flores de Oliva i amb el nom religiós de Rosa de Santa Maria (Lima, 1586-1617), va ser una religiosa peruana del Tercer Orde de Sant Domènec. De petita, a casa seva, va ser anomenada «Rosa», perquè un servent deia que la seva cara semblava una rosa. De molt jove, va dur una vida austera i pietosa. Com santa Caterina de Siena, feia dejú tres cops la setmana. En adonar-se que els homes començaven a fixar-se en ella, es va tallar els cabells per fer-se menys atractiva. Ella mateixa, contravenint la voluntat dels seus pares, va desfigurar-se la cara. Aviat començà a tenir visions, revelacions i a sentir veus que la incitaven a consagrar la vida a Déu. Rosa va ser beatificada per Climent IX el 15 d’abril de 1667 i canonitzada el 12 d’abril de 1671 per Climent X: va ser la primera persona de l’hemisferi occidental que va ser proclamada santa. El seu santuari, amb la seva tomba (i les dels sants Martí de Porres i Alonso Abad) és al convent de Sant Domènec de Lima.
Sabíeu que...
Avui és el Dia Mundial del Vianant. Dimarts (19) és el Dia de l’Assistència Humanitària; també el Dia de la Fotografia. Dimecres (20) és el Dia Mundial del Mosquit. Dijous (21) és el Dia Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme.
Dimarts (19) és sant Magí i es fa la romeria de Sant Bernat a La Real.
