Vivienda en Mallorca

El PP de Inca advierte de un gran aumento de los casos de okupación: "Los vecinos han llegado al límite de su paciencia"

«Los ‘inquers’ hace tiempo que han llegado al límite de su paciencia», se queja el portavoz local de los populares, que insta al Consistorio a actuar

El PP de Inca avisa del aumento de los casos de okupación en la localidad

El PP de Inca avisa del aumento de los casos de okupación en la localidad / DM

Iñaki Moure

Iñaki Moure

El Partido Popular de Inca lanzó este domingo un duro comunicado para denunciar lo que considera un «desmesurado aumento de los casos de okupación en el municipio». Ante esta situación, el PP insta al gobierno municipal del alcalde Virgilio Moreno (PSOE) a actuar para ponerle remedio a un problema que « cada vez genera más inseguridad y malestar entre los vecinos».

En declaraciones recogidas en un comunicado, el portavoz local de los populares inquers, Pedro Mas, manifiesta: «El alcalde Virgilio Moreno y su equipo viven de espaldas a la realidad. Su inacción ante la oleada de ocupaciones demuestra una preocupante indiferencia hacia los problemas reales de Inca. Mientras ellos miran hacia otro lado, los ‘inquers’ hace tiempo que han llegado al límite de su paciencia».

El PP extiende su crítica al ámbito estatal, con reproches al Gobierno central «por la paralización en el Congreso de la reforma legislativa que impulsaría el Partido Popular para agilizar los desalojos y proteger la propiedad privada».

Bloqueo legislativo

Mas acusa a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de tener «bloqueada» esta ley, lo que, según afirma, «provoca que muchas familias y propietarios vivan un auténtico calvario para recuperar sus viviendas».

Noticias relacionadas y más

Los populares remarcaron la necesidad de que el Ayuntamiento de Inca actúe «con urgencia» y refuerce la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y estableciendo medidas de prevención y respuesta rápida ante los casos de okupación. «No podemos resignarnos a convivir con la inseguridad y la impunidad», dicen desde el PP.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
  2. Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
  3. La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
  4. El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor
  5. El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
  6. El alcalde de Esporles, tras el precinto de la plaza de toros y el helipuerto ilegal en una finca: “Nadie está por encima de la ley”
  7. Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
  8. Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”

Agnès Barceló, chef del restaurante Plaer Vegetarià de Manacor: «Me motiva encontrar esa mezcla perfecta entre nutrición, comida divertida y sabrosa»

Agnès Barceló, chef del restaurante Plaer Vegetarià de Manacor: «Me motiva encontrar esa mezcla perfecta entre nutrición, comida divertida y sabrosa»

Denuncian vandalismo y amenazas en el 'pulmón verde' de Son Bonet durante las fiestas del Pla de na Tesa: "Te vamos a matar"

Denuncian vandalismo y amenazas en el 'pulmón verde' de Son Bonet durante las fiestas del Pla de na Tesa: "Te vamos a matar"

El PP de Inca advierte de un gran aumento de los casos de okupación: "Los vecinos han llegado al límite de su paciencia"

El PP de Inca advierte de un gran aumento de los casos de okupación: "Los vecinos han llegado al límite de su paciencia"

Consell vive la tradición de la ‘Capta’, con protagonismo de los quintos

Consell vive la tradición de la ‘Capta’, con protagonismo de los quintos

Quan l’agost plora, la verdura és bona

Quan l’agost plora, la verdura és bona

Familias de Caimari rechazan que el 0-3 se añada a la nueva escuela

Familias de Caimari rechazan que el 0-3 se añada a la nueva escuela

La plataforma por el Tren de Llevant amenaza con movilizaciones si no se le escucha

La plataforma por el Tren de Llevant amenaza con movilizaciones si no se le escucha

MÉS per Marratxí critica la decisión del PP de poner fin al 'Rata Market'

MÉS per Marratxí critica la decisión del PP de poner fin al 'Rata Market'
Tracking Pixel Contents