Vivienda en Mallorca
El PP de Inca advierte de un gran aumento de los casos de okupación: "Los vecinos han llegado al límite de su paciencia"
«Los ‘inquers’ hace tiempo que han llegado al límite de su paciencia», se queja el portavoz local de los populares, que insta al Consistorio a actuar
El Partido Popular de Inca lanzó este domingo un duro comunicado para denunciar lo que considera un «desmesurado aumento de los casos de okupación en el municipio». Ante esta situación, el PP insta al gobierno municipal del alcalde Virgilio Moreno (PSOE) a actuar para ponerle remedio a un problema que « cada vez genera más inseguridad y malestar entre los vecinos».
En declaraciones recogidas en un comunicado, el portavoz local de los populares inquers, Pedro Mas, manifiesta: «El alcalde Virgilio Moreno y su equipo viven de espaldas a la realidad. Su inacción ante la oleada de ocupaciones demuestra una preocupante indiferencia hacia los problemas reales de Inca. Mientras ellos miran hacia otro lado, los ‘inquers’ hace tiempo que han llegado al límite de su paciencia».
El PP extiende su crítica al ámbito estatal, con reproches al Gobierno central «por la paralización en el Congreso de la reforma legislativa que impulsaría el Partido Popular para agilizar los desalojos y proteger la propiedad privada».
Bloqueo legislativo
Mas acusa a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de tener «bloqueada» esta ley, lo que, según afirma, «provoca que muchas familias y propietarios vivan un auténtico calvario para recuperar sus viviendas».
Los populares remarcaron la necesidad de que el Ayuntamiento de Inca actúe «con urgencia» y refuerce la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y estableciendo medidas de prevención y respuesta rápida ante los casos de okupación. «No podemos resignarnos a convivir con la inseguridad y la impunidad», dicen desde el PP.
