La plataforma por el Tren de Llevant amenaza con movilizaciones si no se le escucha

La plataforma del Tren de Llevant cumple 27 años de reivindicaciones y, tras las informaciones publicadas recientemente, consideran que el Ejecutivo de Marga Prohens no prevé por ahora recuperar este proyecto; «todo lo contrario», apuntan, al priorizar alternativas ferroviarias hacia Alcúdia, Calvià o Llucmajor. Para sus representantes, esta situación demuestra que en la zona de Llevant «som es darrer mot des Credo».

Aun así, insisten en que seguirán luchando por una demanda que en septiembre alcanzará los 27 años y advierten de que, si no se les escucha, en noviembre podrían regresar las movilizaciones: las marchas en favor del Tren de Llevant que han recorrido el antiguo trazado de las vías entre Manacor y Artà y que han contado con amplio respaldo de la ciudadanía.

«Estos proyectos de ampliación de trazados ferroviarios que ahora dicen que iniciarán nos parecen bien: el futuro pasa por una buena red de comunicación en tren; pero también queremos que el Tren de Llevant forme parte de esta red», aseguran desde la plataforma.

«Nos hemos reunido con todos los gobiernos y suponemos que el actual no necesita un escrito para saber que reivindicamos el Tren de Llevant. Hay escritos remitidos desde los propios ayuntamientos afectados, donde un acuerdo del pleno solicita el Tren de Llevant», añaden, además de recordar que «el trabajo de la ciudadanía está hecho: en 27 años la ciudadanía ha salido a la calle para participar en consultas populares, reivindicaciones, hacer propuestas y firmar manifiestos. Ahora ya toca cumplir a las instituciones».

El trazado del nuevo Tren de Llevant está en marcha desde principios de siglo: cuenta con terrenos expropiados para construir una vía más ancha para los trenes actuales; se levantaron dos grandes naves en Son Carrió y Artà e incluso se compraron trenes para este recorrido. También se reformaron las antiguas estaciones, hasta que en 2011 se paralizaron las obras. En la actualidad, el trazado funciona como vía verde y las estaciones han salido a concurso para su conversión en restaurantes o puntos de reunión festiva vecinal. Entre tanto, solo ha habido anuncios de reinicio de las obras que jamás han llegado a materializarse.

La Plataforma Tren de Llevant sigue insistiendo en que «la zona necesita descongestionar las carreteras saturadas por los vehículos; solo en las áreas turísticas de Sant Llorenç, Son Servera y Capdepera se superan las cincuenta mil plazas turísticas, por lo que hay que buscar una alternativa que muy bien sería el proyecto del Tren de Llevant».

Un cuarto de siglo

Hace dos años, al cumplirse el primer cuarto de siglo de reivindicaciones, se organizaron varios actos conmemorativos, entre ellos una mesa redonda con representantes de las asociaciones hoteleras de Capdepera y Cala Millor y con los alcaldes de los municipios afectados, retransmitida por streaming por los medios de comunicación locales del Llevant. Allí quedó patente —y fue unánime— la petición de finalizar el proyecto del Tren de Llevant. En este sentido, desde la plataforma recuerdan: «En 27 años siempre hemos sumado adhesiones, pero el Govern no nos escucha».

Las caminatas reivindicativas por el viejo trazado ferroviario —hoy vía verde—, que la plataforma ve compatible con el proyecto (coexistencia de vía verde y vía férrea), podrían volver en noviembre y previsiblemente volverían a llenarse de gente reclamando el Tren de Llevant. Basta con mirar dos años atrás, cuando, con motivo del 25 aniversario de las reivindicaciones, se organizó una caminata desde Sant Llorenç y Son Carrió hasta Son Servera que superó con creces la participación prevista.