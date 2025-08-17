Educación
Familias de Caimari rechazan que el 0-3 se añada a la nueva escuela
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Apima) del CEIP Ses Roques de Caimari ha denunciado que la nueva escuela del municipio quedará «obsoleta antes de estrenarse»
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Apima) del CEIP Ses Roques de Caimari ha denunciado que la nueva escuela del municipio quedará «obsoleta antes de estrenarse» por la decisión de incluir en el centro el ciclo educativo de 0 a 3 años a partir del 1 de septiembre de 2025.
Según la entidad, el proyecto inicial no contemplaba la incorporación de la escoleta a la nueva escuela, lo que supone que los espacios no estén adaptados para atender las necesidades de los niños de 0-3 años ni de los de 3-12, lo que, a su juicio, perjudicará a ambos colectivos. La Amipa ha explicado que conoció la medida el 22 de julio, en un consejo escolar extraordinario convocado de urgencia después de que la conselleria de Educación la comunicara a la dirección del centro.
En esa sesión, tanto el claustro como la representación de las familias solicitaron un aplazamiento de un curso para planificar y adaptar las instalaciones, aunque posteriormente se informó de que la decisión ya había sido aprobada en el pleno municipal de Selva del 11 de agosto.
La asociación lamenta que las familias de infantil y primaria (3-12 años) no hayan recibido ninguna comunicación oficial ni por parte de la Conselleria ni del Ayuntamiento, siendo la propia Amipa la que les trasladó la información.
Señalan desde esta entidad que tanto estas familias como las del ciclo 0-3 están en desacuerdo con la medida porque supondrá que los alumnos continúen sin espacios adecuados, situación que, recuerdan, se arrastra desde hace más de 15 años.
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor
- El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
- El alcalde de Esporles, tras el precinto de la plaza de toros y el helipuerto ilegal en una finca: “Nadie está por encima de la ley”
- Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
- En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona