Familias de Caimari rechazan que el 0-3 se añada a la nueva escuela

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Apima) del CEIP Ses Roques de Caimari ha denunciado que la nueva escuela del municipio quedará «obsoleta antes de estrenarse» por la decisión de incluir en el centro el ciclo educativo de 0 a 3 años a partir del 1 de septiembre de 2025.

Según la entidad, el proyecto inicial no contemplaba la incorporación de la escoleta a la nueva escuela, lo que supone que los espacios no estén adaptados para atender las necesidades de los niños de 0-3 años ni de los de 3-12, lo que, a su juicio, perjudicará a ambos colectivos. La Amipa ha explicado que conoció la medida el 22 de julio, en un consejo escolar extraordinario convocado de urgencia después de que la conselleria de Educación la comunicara a la dirección del centro.

En esa sesión, tanto el claustro como la representación de las familias solicitaron un aplazamiento de un curso para planificar y adaptar las instalaciones, aunque posteriormente se informó de que la decisión ya había sido aprobada en el pleno municipal de Selva del 11 de agosto.

La asociación lamenta que las familias de infantil y primaria (3-12 años) no hayan recibido ninguna comunicación oficial ni por parte de la Conselleria ni del Ayuntamiento, siendo la propia Amipa la que les trasladó la información.

Señalan desde esta entidad que tanto estas familias como las del ciclo 0-3 están en desacuerdo con la medida porque supondrá que los alumnos continúen sin espacios adecuados, situación que, recuerdan, se arrastra desde hace más de 15 años.