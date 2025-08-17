Denuncian vandalismo y amenazas en el 'pulmón verde' de Son Bonet durante las fiestas del Pla de na Tesa: "Te vamos a matar"

Noche de incivismo, insultos y amenazas en el 'pulmón verde' de Son Bonet, en Marratxí. La Plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha denunciado que dos de sus miembros sufrieron intimidación y agresiones verbales por parte de un grupo de jóvenes en el contexto de las fiestas de verano del Pla de na Tesa. "Cada año pasa lo mismo", se quejaron desde la entidad.

Según la entidad, los hechos se produjeron cuando un grupo de siete jóvenes entró en el Pulmó Verd de Son Bonet, donde provocaron daños en árboles y carteles, además de dejar basura en el recinto. Dos miembros de la plataforma que se acercaron a recriminar esta actitud recibieron insultos y amenazas por parte de los jóvenes. "Te vamos a matar", dijo alguno de ellos.

Los afectados aseguran que llamaron a la Policía Local de Marratxí en dos ocasiones y que la patrulla tardó más de veinte minutos en acudir al lugar. Una vez allí, siempre según la plataforma, los agentes no aceptaron el ofrecimiento de acompañarles a localizar e identificar a los presuntos autores y se negaron a actuar.

Rechazo de lo sucedido

En su comunicado, Son Bonet Pulmó Verd expresa su “contundente repulsa” ante lo sucedido y recuerda que no es el primer año en que durante las fiestas del Pla de na Tesa se producen incidentes relacionados con botellones y altercados en el municipio.

La entidad critica la “pasividad” del Ayuntamiento de Marratxí y de las fuerzas de seguridad, a quienes atribuye permisividad frente al consumo de alcohol por parte de menores en la plaza del pueblo y en zonas próximas, que acaban convirtiendo la localidad en una auténtico "macrobotellón", según critican desde la plataforma.

La plataforma ciudadana reclama a la administración que garantice el cumplimiento de las normativas y vele por la seguridad y la convivencia ciudadana, especialmente durante las celebraciones que se desarrollan a lo largo del año en el municipio.