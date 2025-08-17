Consell vive la tradición de la ‘Capta’, con protagonismo de los quintos

El Consell ha celebrado un año más la solicitud de la ‘Capta’ por parte de los quintos, siendo esta la decimoquinta edición desde que se recuperó la tradición, y que ha coincidido con el centenario de la independencia de Consell respecto de Alaró.

Los quintos del año pasado, Pep Lluís Amengual y Caterina Company, han hecho entrega a los quintos de este año de los pendones correspondientes. Una vez en su poder, la Quinta Mayor, Núria Amengual, y el Quinto Mayor, Sergi Arenals, han solicitado al alcalde, Andreu Isern, el permiso para efectuar la Capta por el pueblo. La petición ha sido autorizada por la máxima autoridad municipal, que les ha animado a celebrar las fiestas populares en honor a Sant Bartomeu con el máximo respeto tanto hacia los visitantes como hacia sus conciudadanos.