Tradición
Consell vive la tradición de la ‘Capta’, con protagonismo de los quintos
El Consell ha celebrado un año más la solicitud de la ‘Capta’ por parte de los quintos, siendo esta la decimoquinta edición desde que se recuperó la tradición, y que ha coincidido con el centenario de la independencia de Consell respecto de Alaró.
Los quintos del año pasado, Pep Lluís Amengual y Caterina Company, han hecho entrega a los quintos de este año de los pendones correspondientes. Una vez en su poder, la Quinta Mayor, Núria Amengual, y el Quinto Mayor, Sergi Arenals, han solicitado al alcalde, Andreu Isern, el permiso para efectuar la Capta por el pueblo. La petición ha sido autorizada por la máxima autoridad municipal, que les ha animado a celebrar las fiestas populares en honor a Sant Bartomeu con el máximo respeto tanto hacia los visitantes como hacia sus conciudadanos.
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor
- El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
- El alcalde de Esporles, tras el precinto de la plaza de toros y el helipuerto ilegal en una finca: “Nadie está por encima de la ley”
- Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
- En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona