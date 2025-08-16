Sant Joan levanta el telón de sus celebraciones patronales con la salida de los ‘Dimonis’

La Associació de Joves de Sant Joan ha sido la encargada de pronunciar el pregón de inicio de fiestas

Redacción Part Forana

Sant Joan

Sant Joan levantó el telón de sus fiestas patronales este 15 de agosto con la espectacular salida de los Dimonis del Centre Cultural. Las siete figuras diabólicas, que representan los pecados capitales, recorrieron las calles de la localidad del Pla protagonizando auténticas corregudes y repartiendo llandera a todos los valientes que se atrevían a desafiarlas. Este año el dimoni protagonista es la Ira, por ello, las camisetas amarillas diseñadas para la ocasión han llenado de color las calles de la población. La Associació de Joves de Sant Joan fue la encargada del pregón.

