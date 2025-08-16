MÉS per Marratxí critica la decisión del PP de poner fin al 'Rata Market'

MÉS per Marratxí ha manifestado su rechazo a la decisión del equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Jaume Llompart y la regidora de Cultura, ambos del PP, de no continuar celebrando el Rata Market en el Museu del Fang.

Según la formación, esta medida supone “un paso atrás para la cultura local” y refleja una “preocupante falta de compromiso con los proyectos que conectan con la ciudadanía”.

Durante seis ediciones, el Rata Market ha convertido el Molí des Fang en un espacio con actividades de música, lectura, magia, artesanía y literatura, reuniendo a artistas y escritores de proximidad, así como a artesanos de diferentes lugares de las Islas y de la península.

El proyecto se puso en marcha durante el mandato de MÉS per Marratxí, con el entonces regidor de Cultura Josep Ramis. Desde la formación destacan que el evento consiguió miles de visitantes en cada edición, un impacto económico positivo para los artesanos y comerciantes locales y la consolidación de Marratxí como “referente cultural”.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha calificado de “incomprensible” la decisión y ha señalado que se trata de un proyecto “consolidado, querido por la gente y con un impacto positivo en el municipio”.

Amengual ha añadido que, en su opinión, la medida “demuestra una falta de sensibilidad cultural por parte del PP y una falta de visión de futuro”.