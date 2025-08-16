Festejos
Los Cossiers de Alaró veneran a Sant Roc entre una gran expectación
Alaró vivió uno de los días más importantes del año en lo que a fiestas se refiere. A las diez de la mañana, bajo temperaturas extremas, fieles a su cita y con resaca de carrozas, los Cossiers acompañados de Xeremiers salieron a honrar a Sant Roc con su tradicional baile. Un total de dieciocho pases que culminó con las corregudes de joies en la Avenida de la Constitució.
Los cossiers de Alaró protagonizan cada año la festividad de Sant Roc, patrón del municipio, el 16 de agosto.
Danza ritual
Se trata de una de las danzas rituales más representativas de Mallorca, de origen ancestral y con un marcado carácter simbólico, un acto que atrae el interés cada año de vecinos y visitantes.
El grupo lo integran seis cossiers, acompañados por la dama, figura central de la celebración, y el dimoni personaje que encarna el mal.
A través de la danza, los cossiers protegen a la dama y escenifican la victoria del bien sobre el mal.
Más allá del aspecto festivo y lúdico, los cossiers de Alaró son considerados un símbolo de identidad local y un ejemplo de la pervivencia de la cultura popular mallorquina.
La celebración concluyó con la tradicional procesión y el correfoc a cargo de la Associació dels Dimonis D’Alaró.
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor
- El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- El alcalde de Esporles, tras el precinto de la plaza de toros y el helipuerto ilegal en una finca: “Nadie está por encima de la ley”
- Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
- En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona