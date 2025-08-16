Los Cossiers de Alaró veneran a Sant Roc entre una gran expectación

Alaró vivió uno de los días más importantes del año en lo que a fiestas se refiere. A las diez de la mañana, bajo temperaturas extremas, fieles a su cita y con resaca de carrozas, los Cossiers acompañados de Xeremiers salieron a honrar a Sant Roc con su tradicional baile. Un total de dieciocho pases que culminó con las corregudes de joies en la Avenida de la Constitució.

Los cossiers de Alaró protagonizan cada año la festividad de Sant Roc, patrón del municipio, el 16 de agosto.

Danza ritual

Se trata de una de las danzas rituales más representativas de Mallorca, de origen ancestral y con un marcado carácter simbólico, un acto que atrae el interés cada año de vecinos y visitantes.

El grupo lo integran seis cossiers, acompañados por la dama, figura central de la celebración, y el dimoni personaje que encarna el mal.

Gran expectación en Alaró para ver a los Cossiers / Silis Campins

A través de la danza, los cossiers protegen a la dama y escenifican la victoria del bien sobre el mal.

Más allá del aspecto festivo y lúdico, los cossiers de Alaró son considerados un símbolo de identidad local y un ejemplo de la pervivencia de la cultura popular mallorquina.

La celebración concluyó con la tradicional procesión y el correfoc a cargo de la Associació dels Dimonis D’Alaró.