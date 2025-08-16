Patrimonio

El busto de Fray Antonio Raimundo vuelve a Andratx

La escultura ha sido restaurada después de haber permanecido almacenada en dependencias municipales

El busto del erudito ha vuelto a ser instalado en Andratx

El busto del erudito ha vuelto a ser instalado en Andratx / DM

Redacción Part Forana

El patrimonio municipal de Andratx está de enhorabuena, porque el busto de Fray Antonio Raimundo Pascual (1708-1791), hijo ilustre del municipio, obra del escultor Nofre Alemany, vuelve a estar expuesto en el espacio público.

La escultura, que ahora se ubica en una jardinera próxima a la parroquia de Santa Maria, ha sido restaurada después de haber permanecido retirada y almacenada en dependencias municipales durante la pasada legislatura.

Desde su creación, la pieza ha conocido hasta tres emplazamientos diferentes en el municipio de Ponent.

En primer lugar presidió la Plaza des Pou, posteriormente se trasladó a la Plaza de la Iglesia, y ahora regresa a un lugar cercano, donde se pretende su musealización definitiva.

Tal y como recordó en su día la actual regidora de Urbanismo y Patrimonio, Beatriz Casanovas, el proyecto contemplaba la restauración integral del busto y de su estructura portante, así como la adecuación del nuevo emplazamiento.

Laboriosa restauración

La restauración fue adjudicada a la técnica en Conservación y Restauración Arqueológica María Magdalena Escalas, bajo la coordinación del arqueólogo municipal Juan Carlos Lladó.

Fray Antonio Raimundo Pascual, hijo de los labradores Francisco y Catalina, destacó desde joven por su inteligencia.

A pesar de la pobreza familiar, en 1726 obtuvo una beca para estudiar en el Colegio de Nostra Dona de la Sapiencia, en Palma, institución destinada a seminaristas sin recursos.

Doctor en Filosofía

En el año 1727 viajó a Maguncia, doctor en Filosofía, donde asistió a las lecciones del reconocido lulista Ivo Salzinger y otros maestros hasta 1729.

Poco después, y profundamente influido por la doctrina luliana, decidió abrazar la vida contemplativa.

En el año 1731, con 23 años de edad, ingresó como monje en el monasterio cisterciense de La Real, cercano a Palma y filial de Poblet, un lugar que está vinculado históricamente al beato Ramon Llull.

