Sóller rinde homenaje al MUCBO con el escudo de oro de la ciudad

Daniel Gallergo definió el museo como “un espacio vivo y formativo”

Un momento del acto.

Un momento del acto. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

El acto de entrega del Escudo de Oro de Sóller al Museo Balear de Ciencias Naturales y Jardín Botánico de Sóller (MUCBO) se celebró este miércoles por la noche en el Camp d’en Prohom, con la presencia de numerosos representantes institucionales, miembros de la comunidad científica y de la propia institución.

El alcalde, Miquel Nadal, y la concejala de Cultura y Medio Ambiente, Antònia Frau, hicieron entrega del galardón, que fue recogido por el gerente del MUCBO, Daniel Gallego, y por el presidente de la Sociedad de Amigos del Museo, Lluc García. El acto comenzó con la lectura del texto preparado por García para defender los méritos de la institución.

En su intervención, García resumió más de 45 años de historia del museo y el jardín, desde los primeros impulsos en los años 80 hasta su consolidación en la década de los 90 y su trayectoria actual. Recordó figuras clave como Guillem Colom Casasnovas, Joan Bauzà Rullan y William Waldren, y subrayó la labor de investigación, divulgación, conservación y protección que se ha mantenido ininterrumpidamente. Tanto él como Gallego agradecieron especialmente el apoyo constante del Ayuntamiento de Sóller y de Sa Nostra en la creación y proyección del centro.

Repaso

El repaso histórico incluyó momentos destacados como la separación y posterior reunificación del museo y el jardín, la incorporación de colecciones científicas, los programas de educación ambiental y divulgación, así como los distintos reconocimientos recibidos. Gallego resaltó el carácter único del MUCBO en las Islas Baleares, la cifra récord de 31.000 visitantes en 2024 y hallazgos paleontológicos como el tramuntanasaure, que han incrementado la relevancia del centro. Definió el museo como “un espacio vivo y formativo”.

