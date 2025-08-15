Los refugios del Consell reabren este sábado: consulte aquí las novedades y cómo realizar las reservas

Los siete refugios que forman parte de la red del Consell de Mallorca reabren sus puertas este sábado, 16 de agosto, tras quince días de cierre por vacaciones, con unas previsiones de reservas de aquí a final de año que reflejan un aumento que ronda el 25 % de plazas ocupadas.

Los indicadores ya reflejan una gran ocupación para los próximos meses, con un total de 6.524 reservas, frente a las 5.246 plazas registradas en 2024, según informó el Consell.

En concreto, para lo que resta de este mes de agosto hay 713 reservas de excursionistas, 2.275 plazas ocupadas para septiembre y, para octubre, uno de los meses de temporada alta, 2.857 visitantes.

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha remarcado: "Desde hace unos meses contamos con otro refugio que está a pleno rendimiento, el de la Coma d’en Vidal, situado en la Serra de Tramuntana, entre Andratx y Estellencs, que ha reabierto tras permanecer tres años cerrado. A día de hoy, ya tenemos 72 excursionistas que reservado para este albergue de montaña».

Gran ocupación en otoño

La segunda temporada alta del año se sitúa entre septiembre y noviembre, con una punta de ocupación de usuarios en octubre. "Todo hace indicar que, en estas instalaciones, se rozará el lleno en otoño, al ser una de las épocas de mayor afluencia de excursionistas", prevé la institución insular.

La red de refugios que gestiona el Consell de Mallorca está compuesta por siete establecimientos: So n’Amer, Tossals Verds, Muleta, Can Boi, Pont Romà, Coma d’en Vidal y Galatzó, ubicados en fincas públicas y que ofrecen una capacidad total de 260 plazas.

Las personas interesadas en alojarse en uno de estos refugios pueden realizar sus reservas a través de la web del Consell de Mallorca o en la siguiente página: https://caminsdepedra.conselldemallorca.es/es/refugios.