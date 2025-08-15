Montuïri brilla al compás de los Cossiers y el Dimoni

Con la pieza Flor de Murta, los Cossiers hicieron estallar en fiesta a Montuïri, que vibró entre el aroma a alfabaguera, el característico sonido de los cascabeles, las danzas ancestrales y la llandera del Dimoni. Este 15 de agosto, los Cossiers fueron Josep Canuto, la Dama, Toni Miralles, Miquel Àngel Sansó, Tomeu Verger, Pere Servera, Toni Nicolau y Bartomeu Rafel Ginard, quienes subieron al cadafal entre los nervios propios y la impaciencia del público congregado para presenciar las danzas del día de la Mare de Déu d’Agost. Tomeu Fullana encarnó por segundo año la figura del dimoni. A la cita, no faltó el tradicional clamor de «Cossiers, Cossiers, Cossiers».

Estos jóvenes, que hace 16 años subieron por primera vez al cadafal instalado frente al Ayuntamiento de Montuïri, todavía confiesan que los nervios antes de subir son inevitables, pero también parte de la magia de la tradición.

Y, como marca la costumbre cada 15 de agosto, los dansaires bailaron Gentil Senyora frente a la cama de la Virgen Muerta, en el interior de la iglesia de Sant Bartomeu.

Aunque el Dimoni ya estrenó su llandera, fue después del primer baile en el cadalso y en el interior del templo cuando las famosas corregudes por las calles de Montuïri tomaron protagonismo hasta bien entrada la noche.

Durante el recorrido, montuïrers, montuïreres y visitantes disfrutaron de la magia de las danzas de los Cossiers, que este año celebran 275 años de identidad cultural plenamente conservada. Durante su primera salida del 15 de agosto no faltaron danzas como Mestre Joan, Sa Dansa Nova, Obriu-mos o Mitja nit.

Ritmo

Montuïri, que ya vive con intensidad sus fiestas de Sant Bartomeu, se volverá a rendir a los Cossiers y al Banya Verda el próximo sábado, 23 de agosto, en la revetla de su patrón, llenando de nuevo de ritmo, color y tradición las calles de este municipio del Pla de Mallorca. Otro 15 de agosto más, y al igual como ocurrirá los próximos 23 y 24 de agosto, la salida de los Cossiers y del Dimoni entrelaza historia, identidad, ilusión y alegría en cada baile y cada paso, recordando a todos que estas fiestas son el corazón palpitante de Montuïri, transmitiendo la energía, la unión y la felicidad que se viven durante todos estos días de celebraciones.