Un chapuzón multitudinario con patos convierte a Can Picafort en un foco de diversión

Como cada 15 de agosto, el foco de atracción y diversión en Can Picafort se centra en la suelta de patos de goma, que tiene lugar a partir de las 12 horas. Poco antes de dar el pistoletazo de salida al multitudinario chapuzón entre las preciadas figuras acuáticas, los bañistas se dirigían a la Plaça Marina ataviados con todo tipo de artículos de baño que les permitieran flotar y lograr el tan deseado juguete. Una vez en las rocas, se lanzaron al mar sin dudarlo con churros, colchones, ruedas, flotadores e incluso algún que otro flotador en forma de pato de goma gigante. Una cincuentena de embarcaciones esperaba a los atrevidos bañistas para contemplar la diversión desde el mar. Otros prefirieron disfrutar del espectáculo desde el paseo o, incluso, combatir las altas temperaturas de este viernes degustando una bebida fresquita en las barras instaladas en los bares de primera línea.

A las 12 en punto, un cohete dio el sus al espectáculo y la multitud congregada cerca de las barcas que lanzaban los preciados patos amarillos empezó a gritar al unísono para atraer la atención de los encargados de arrojar las figuras. Con o sin pato, fue un chapuzón de lo más divertido, aunque a los bañistas que salían del agua con el preciado pato amarillo se les dibujaba una amplia sonrisa en la cara. "Ha sido el año que más he conseguido", decía una chica al salir del agua. "Me han hecho un rasguño, pero ha valido la pena conseguir el pato", confesaba a sus padres otro chico mientras les mostraba el pato bombero que había alcanzado. Y es que este año, la temática de los patos ha estado ambientada en el ámbito laboral como homenaje a todas las personas que partieron hacia Valencia para ayudar a los damnificados por la DANA.

Sin carta de presentación

El regidor de Fiestas, Jaume Picó, confiesa que la suelta de patos de goma en Can Picafort es un acto que "no necesita presentación" porque la gente de Can Picafort "espera el 15 de agosto para lanzarse al mar". Amenizado con música y con el After Patos de la tarde, el regidor explica que se logra que los asistentes al multitudinario chapuzón se queden toda la jornada en Can Picafort, lo que beneficia a los restauradores de la zona.