El alcalde de Esporles, tras el precinto de la plaza de toros y el helipuerto ilegal en una finca: “Nadie está por encima de la ley”

La Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADT), organismo insular que vela por la legalidad urbanística en suelo rústico, precintó este jueves la plaza de toros y el helipuerto ilegal que se habían construido sin licencia en una finca privada de la zona de Canet (Esporles), donde actualmente hay un agroturismo.

La semana pasada, representantes de la ADT, del Ayuntamiento de Esporles -que interpuso la denuncia que ha dado origen a estas actuaciones-, de la Policía Local y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acudieron a la propiedad para preparar la clausura de las construcciones que se consideran ilegales. Entre ellas, se incluye también un espacio vallado que supuestamente se usa para el adiestramiento de caballos.

Tras el precinto, el alcalde de Esporles, Josep Ferrà (PAS-Més), valoró la actuación de la ADT y recordó que esta agencia insular ya actuó con prontitud a finales del año pasado cuando el Ayuntamiento constató que había obras y actividades que se estaban realizando “sin autorización en suelo rústico protegido”.

En todo caso, Ferrà sí que dijo no entender cómo, durante todos estos meses, “la propiedad siguiese con las obras” pese a la orden de detenerlas. Como ya informó este diario, por las imágenes que han trascendido del interior de la finca, la construcción avanzó de forma notable durante estos meses. La plaza de toros aparece en la actualidad aparentemente acabada, con sus burladeros pintados al detalle y unos toros de pega en unas dependencias auxiliares.

Festejos en el coso

También hay una caseta anexa decorada con motivos taurinos. Vecinos de la zona han asegurado que ya se han celebrado varios festejos en este coso. Igualmente, estos residentes han informado del tráfico de helicópteros. Uno de estos aparatos abandonó el lugar el pasado martes, días antes de que se procediese al precinto de la instalación, han afirmado residentes del lugar.

“Esperamos que la propiedad tome conciencia y actúe en base a la normativa”, aseguró el alcalde de Esporles, quien esperó que quede claro para todo el mundo el siguiente mensaje: “Nadie, por mucho dinero que tenga, está exento de cumplir la normativa territorial, urbanística y de actividades”.

En este tipo de casos la Agencia asume el coste de estos trabajos de clausurar las construcciones ilegales con barreras metálicas y después se los hace pagar al infractor. La compañía que explota el agroturismo se llama Baleares Investment Group, domiciliada en Madrid. En un principio, la empresa alquiló la propiedad y desde hace un par de meses, según fuentes municipales, la compró a la familia Seguí, exdueños de la Granja de Esporles.

Fundación Franz Weber

Esta semana, la Fundación Franz Weber (FFW) ha solicitado a las administraciones públicas que aclaren si los presuntos eventos taurinos celebrados en una finca privada de Esporles se ajustan a la normativa vigente.

La entidad conservacionista advirtió de que la Ley 9/2017, que regula las corridas de toros y protege a los animales en Balears, obliga a las empresas promotoras a presentar una declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad ante el ayuntamiento correspondiente. La ausencia de esta comunicación previa podría implicar una infracción muy grave, con sanciones de hasta 100.000 euros.