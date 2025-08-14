Tensión en el pleno extraordinario de Felanitx por el enfrentamiento entre la alcaldesa y un oficial de policía

El pleno extraordinario celebrado este jueves a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Felanitx, convocado a petición del PSOE y del Bloc per Felanitx, se prolongó durante dos horas y estuvo marcado por las explicaciones de la alcaldesa, Catalina Soler (PP), sobre el incidente que mantuvo con un oficial de la policía local durante el Raïm Wine Fest de Portocolom el pasado 12 de julio. La alcaldesa centró el debate en la polémica filtración a la prensa del informe interno redactado por el agente implicado, actualmente investigada por la Guardia Civil, y reveló unos comentarios sexistas y machistas que el agente le dirigió durante la discusión.

Soler se mostró muy rotunda al defender su versión de los hechos, vinculando el caso a una supuesta estrategia del agente y del PSOE para perjudicar su imagen. Así, acusó a los socialistas de intentar “ganar en los juzgados lo que no logran en las urnas”. Como se reconoció durante el debate, el informe policial filtrado solo recogía “una parte” de los hechos, y la alcaldesa tuvo la oportunidad de aportar todo tipo de detalles sobre lo ocurrido aquella noche. Explicó, visiblemente emocionado y con voz entrecortada, que el oficial le dirigió “comentarios sexistas y denigrantes” mientras portaba el uniforme. Por su parte, Soler reprochó durante el transcurso del pleno que la portavoz socialista, Gracia González, no condenara dichas expresiones. “He podido dar todas las explicaciones. Lo más grave es que el PSOE no haya condenado un comentario sexista con lo feminista que presume de ser”, manifestó al finalizar la sesión. En paralelo, la regidora de Igualdad, Maria Obrador, anunció la puesta en marcha de una comisión técnica de acoso laboral para analizar las frases que la alcaldesa atribuye al agente implicado en la discusión.

La primera edil aseguró que el rifirrafe con este policía se remonta a agosto del año pasado. El trasfondo, explicó, es la plaza de inspector que el agente suspendió. Relató que, vestido de uniforme, este le dijo “el 18 de mayo a las 13 horas en el Bar sa Tapa” que él sería el encargado de “resucitar el PSOE en Felanitx”. “Estas palabras ahora cobran mucho sentido”, sentenció durante el pleno. Parte de su narración coincide con lo recogido en el informe filtrado, pero en todo momento la alcaldesa negó que se tratara de una amenaza. “Ni iba borracha ni lo amenacé. Haber suspendido una plaza nos ha acarreado muchos problemas”, remarcó Soler.

DM

Asimismo, reveló que, tras su “has de tenir esment a na Carreixeta”, el oficial —“tumbado en el coche policial con el aire acondicionado a tope como si estuviera en el sofá de su casa”— le espetó: “Yo los tengo más grandes y en los juzgados nos veremos”. También desveló los comentarios sexistas que, en una versión suavizada, serían: “¿Sabes qué dice mi compañero? Que cuando chupa las partes íntimas de una mujer, primero se asegura de que haya ido al baño”. El agente se lo expresó de forma mucho más vulgar. En ese momento, confesó la alcaldesa, “me di media vuelta y me fui”.

La regidora popular confirmó que, por primera vez en su carrera política, ha presentado una denuncia personal contra tres personas: el propio oficial, Miquel Sastre, a quien acusa de coacciones, vejaciones y filtración de un documento confidencial; la exconcejala socialista Damiana Massutí, como “coautora necesaria” de la difusión del informe confidencial; y Bernat Fiol, pareja de Massutí y policía local de Felanitx. Además, no descartó que el Ayuntamiento pueda personarse como acusación particular si se demuestra que la filtración partió de algún miembro de la Policía Local. “El informe confidencial llegó a la prensa y el informe no tiene piernas, ni coche ni correo electrónico”, espetó Soler.

Jugado sus cartas

Desde la oposición, el portavoz del Bloc, Miquel Rosselló, tras un intenso cara a cara con la alcaldesa, afirmó que “la alcaldesa ha jugado las cartas que nos temíamos, presentándose como víctima de una conspiración”. Asimismo, insistió en que la alcaldesa reconoció en su explicación parte de las expresiones denunciadas por el oficial en el informe filtrado a los medios de comunicación, “que se pueden entender como amenazas”. Añadió que, “si los comentarios sexistas se confirman, el policía merece al menos un expediente disciplinario”.

La portavoz socialista, Gràcia González, acusó a la alcaldesa de “desviar la atención” hacia la filtración del informe y de “eludir responsabilidades”. Con unas intervenciones muy escuetas durante la sesión, González señaló al término del pleno que “ha quedado claro que lo que salió en prensa sucedió, aunque la alcaldesa haya añadido su versión de los hechos. Felanitx no se merece una alcaldesa con este talante”. Reiteró así la petición de dimisión de Catalina Soler y la reprobación del regidor de Policía.

La edil socialista negó que el PSOE tuviera relación con la filtración y subrayó que, si las expresiones machistas atribuidas al oficial son ciertas, “esa persona no puede vestir el uniforme”. Aclaró además que Damiana Massutí, citada por la alcaldesa en su denuncia, dejó de ser concejala socialista y abandonó todos sus cargos en el partido tras su renuncia.

En su única intervención durante el pleno, González se limitó a preguntar qué ocurrió el 12 de julio y a instar a la alcaldesa a que “deje de repartir culpas” y aclare si hubo maltrato verbal hacia un trabajador municipal.

Por parte de los miembros del equipo de gobierno formado por PP y El Pi, la conclusión es que el caso obedece a un ataque político contra la alcaldesa. El portavoz de El Pi, Jaume Monserrat, calificó la situación de “escenificación” y recordó que el Ayuntamiento dispone de mecanismos internos para resolver conflictos de respeto sin perjudicar la imagen institucional, como ha sucedido con la filtración y la polémica por los hechos del 12 de julio.

El caso está en manos de la justicia, que deberá esclarecer tanto el enfrentamiento entre la alcaldesa y el oficial como la presunta filtración del documento interno.