Sineu suspende los fuegos artificiales por riesgo extremo de incendio

El personal técnico de la Conselleria de Agricultura y Medio Natural ha decretado para Sineu el nivel Alerta Foc 4 los días 14 y 15 de agosto, debido a las altas temperaturas y la baja humedad. Este nivel de prevención, que afecta solo a unos pocos municipios de la isla, prohíbe la realización de fuegos artificiales por el elevado riesgo de incendio.

Como consecuencia, el Ayuntamiento, en coordinación con la Dirección General de Emergencias y la Pirotecnia Jordà, evaluó la posibilidad de trasladar el espectáculo pirotécnico a otras ubicaciones. Sin embargo, la normativa exige una distancia mínima de 500 metros respecto a zonas forestales, lo que ha hecho inviable esta alternativa.

La suspensión únicamente afecta a los fuegos artificiales, mientras que la verbena programada para esta noche se celebrará según lo previsto.

Desde el Consistorio se han pedido disculpas por las molestias ocasionadas y se ha recordado la importancia de extremar la precaución en estos días de riesgo extremo.

Tercer año sin fuegos

Es el tercer año consecutivo que Sineu se queda sin castillo de fuegos artificiales, en 2023 se tuvieron que anular debido a las altas temperaturas y al riesgo de incendio mientras que el año pasado se suspendieron debido a una DANA.