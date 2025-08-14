Presunto caso de nepotismo en Felanitx: El PSOE considera una “burla a la justicia” que la alcaldesa Catalina Soler instruya su propio expediente

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, vuelve a estar en el centro de la polémica por un presunto caso de nepotismo ocurrido en 2021, cuando era concejala de Recursos Humanos y teniente de alcalde. Los socialistas denuncian que “el Govern de Prohens pretende que el Ayuntamiento de Felanitx instruya una denuncia del PSOE contra Soler por hechos ocurridos durante su etapa como regidora”. Consideran un “absurdo y una burla a la justicia” que la propia alcaldesa dirija el expediente, dado que tres miembros de la Agrupación Socialista de Felanitx la denunciaron en 2021 por intervenir activamente en la creación de una plaza y la selección de un inspector de la Policía Local, un puesto al que solo se presentó y resultó ganador su pareja de entonces. La denuncia se presentó ante la Oficina Anticorrupción de Baleares, organismo que PP y Vox decidieron eliminar en esta legislatura.

Según la denuncia, Soler habría participado en el diseño de la plaza de inspector de la Policía Local con requisitos que solo cumplía su pareja, interviniendo además en el proceso de selección sin abstenerse, “lo que podría suponer una vulneración de la normativa que prohíbe favorecer a familiares desde un cargo público”.

El cierre exprés de la Oficina Anticorrupción dejó el expediente pendiente junto a otros 216 casos. Ahora, la Inspección General de Servicios del Govern, dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha propuesto remitir el caso al propio Ayuntamiento de Felanitx, dirigido por Soler. La portavoz socialista en el municipio, María Gracia González, ha calificado la decisión de “absurda” y ha alertado de que la alcaldesa podría actuar como “juez y parte”. La oposición ha presentado alegaciones y solicita que el caso se envíe a Fiscalía.

Pleno extraordinario

Esta controversia coincide con la celebración, este jueves 14 a las 8:00 horas, de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento a petición del Grupo Municipal Socialista, para que Soler explique públicamente los hechos que motivaron la denuncia de un agente de la Policía Local por supuestas amenazas y coacciones durante la Raïm Wine Fest. “Soler intenta desviar la atención, pero aquí tenemos una denuncia de un funcionario público sobre hechos graves que involucran a la máxima autoridad de Felanitx, que ella misma no ha sido capaz de rebatir y que debe explicar”, ha declarado Gracia González.