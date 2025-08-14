Lletra menuda

La necesidad se convierte en privilegio

Llorenç Riera

Llorenç Riera

El asunto de la promoción de viviendas de protección oficial de Santa Ponça se ha consolidado como un claro exponente más de la compleja y estancada coyuntura que afecta a la demanda habitacional en Mallorca. La escasez, el parón y los altos precios confluyen en hacer de lo que debería ser normal y periódico, la adjudicación de pisos de promoción pública, algo extraordinario y excepcional. El ayuntamiento de Calvià es uno de los pocos que ha podido asumir por sí solo la construcción de vivienda pública. Es la mayor promoción de esta índole del municipio, 99 pisos que el próximo lunes se entregarán después de un azaroso proceso de construcción y una sucesión de retrasos en la asignación de las viviendas. La escenificación tendrá lugar en el auditorio de Peguera, casi igual que una entrega de premios o el sorteo de una determinada lotería. Algo de eso hay, a pesar de que en la casa consistorial de Calvià se han esforzado en desarrollar un mecanismo transparente y garantista para la asignación de los pisos. La ley y el sentido de la equidad así lo exigían, pero también en gran número de miradas vigilantes entre los demandantes. Cosas de la escasez. El malestar por la tardanza lleva meses patente. Al final, la asignación ha quedado acotada entre quienes han podido acreditar siete años de residencia en el término de Calvià. El PSOE inició un itinerario que ahora concluyen PP y Vox. El lunes, ya lo verán, las autoridades se desharán en elogios sobre su logro de 99 pisos en régimen de alquiler y opción de compra. El alcade, Juan Antonio Amengual, ya ha augurado «una vida maravillosa» para los adjudicatarios. Además de desafortunada, la expresión es un poco ofensiva porque deja en el apeadero de la vivienda digna y necesaria a muchas familias trabajadoras de Calvià y porque bastantes de los adjudicatarios vienen de un calvario de alquileres disparados y riesgo de desahucio. Miren los términos de las protestas vividas durante los últimos meses. El estreno, al fin, de las VPO de Santa Ponça es la expresión de la necesidad transformada en privilegio, la excepción que debería ser tónica constante.

