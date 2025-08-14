Montuïri revive la historia de los Cossiers a través de una exposición fotográfica itinerante

Montuïri presenta Itinerant la tradició. 275 anys de Cossiers a Montuïri, una muestra que quiere ser un recorrido visual que transporta al espectador a la esencia de la fiesta más emblemática de este municipio del Pla. Así, a través de las imágenes capturadas a lo largo de los últimos 125 años, los visitantes pueden descubrir “la magia de los Cossiers, una danza antigua que ha perdurado a lo largo del tiempo, conectando generaciones y celebrando nuestra identidad cultural”. Esta muestra coincide con la celebración de los 275 años de existencia de los Cossiers en Montuïri. Cabe recordar que la primera referencia donde aparecen los Cossiers data de 1750, una fecha que coincide, al igual que en otros pueblos donde se documenta su presencia, con fiestas dedicadas a la obra de la iglesia.

En total, se exponen 17 fotografías repartidas por todo el pueblo, en lugares relacionados con los Cossiers, antiguos bailarines o flabiolers, entre otros. Las imágenes seleccionadas marcan la historia desde principios del siglo XX hasta la actualidad. “Cada fotografía no solo captura un momento significativo, sino que también invita al espectador a profundizar en su historia”, explicaron en la presentación. Las fotografías incluyen un código QR que enlaza a una explicación sobre quién aparece en la foto, el lugar donde se tomó, quién la hizo, de qué archivo proviene y la fecha. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montuïri, Miquel Mayol Arbona, y el propio ideólogo de la muestra, Joan Socies Fiol, presentaron ayer esta exposición itinerante que se puede visitar del 13 al 27 de agosto.

Homenaje

“Esta exposición surge como homenaje a la riqueza de nuestra cultura popular, y pretende ser un reflejo del trabajo y el esfuerzo de todos aquellos que han hecho posible que esta danza llegue hasta nuestros días”, se detalla en la presentación de la muestra. Su creador explica que “como fiesta itinerante, se ha querido hacer una exposición en el mismo sentido, donde todo el pueblo sea la sala de exposiciones”. Así, a través de las diversas localizaciones del núcleo que acoge las fotografías, se invita al visitante “a recorrer la historia de los Cossiers, a sentir el golpe seco del tamborino que acompaña cada paso, a ver la ilusión en los rostros de los Cossiers y cómo esta, a lo largo de los años, se ha transmitido al público que los acompaña y que ha ido aumentando con el tiempo”. Y es que “las imágenes no solo documentan la danza, sino que también transmiten la alegría y la unión que se vive durante la fiesta”.

Los Cossiers, con sus trajes, sus danzas, la música que los acompaña o la figura cada vez más destacada del dimoni, son, tanto para los vecinos como para los visitantes, más que un espectáculo; son “un símbolo de comunidad, un recordatorio de las raíces que nos unen y de las tradiciones que debemos preservar adaptándolas a los nuevos tiempos”. Por ello, se anima a recorrer los 17 lugares seleccionados, a participar en esta experiencia cultural y a reflexionar sobre la importancia de mantener viva la tradición.